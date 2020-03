Municipales à Périgueux : les résultats du premier tour

Le maire sortant de Périgueux Antoine Audi (Les Républicains) arrive en tête de ce premier tour des élections municipales avec 19,15% des suffrages exprimés. Sa concurrente socialiste Delphine Labails recueille 17,37% des voix. Elle pourrait bénéficier du retrait de l'ancien maire Michel Moyrand, dont la liste recueille 13,73%. Si Michel Moyrand annonce sur l'antenne de France Bleu Périgord qu'il se retire, il assure que sa liste a plusieurs propositions pour fusionner.

En troisième position, le représentant de la majorité présidentielle Patrick Palem, avec 15,49% des voix. La liste divers gauche menée par Hélène Reys recueille elle 11,68% des suffrages et peut se maintenir pour le second tour. Les listes menées par Laurent Rouquié (divers) récolte 9% des voix et ne peut pas se maintenir au second tour. Idem pour les listes menées par François Carême (liste EELV ; 7,34%), et Élisabeth Dartancet (divers droite ; 6,19%) éliminées ce soir.

La règle est la suivante : si une liste obtient plus de 5% des suffrages exprimés, elle peut fusionner avec une autre liste. Si elle obtient au moins 10% des suffrages exprimés, elle peut se maintenir au second tour.

A Périgueux, huit listes se présentaient pour ce premier tour des élections municipales :

Antoine Audi, maire sortant, conduit la liste "J'aime Périgueux"

Delphine Labails, candidate socialiste mène la liste "Ensemble, dessinons Périgueux"

Michel Moyrand, ancien maire, candidat divers gauche avec la liste "Rénovons Périgueux avec Michel Moyrand"

Hélène Reys, candidate divers gauche conduit la liste "Collectif citoyen Périgueux"

Elisabeth Dartencet, ancienne adjointe, mène la liste divers droite "Pour Périgueux"

François Carême, candidat les Verts, conduit la liste "Périgueux 2020, cap sur l'écologie"

Patrick Palem, candidat LREM, mène la liste "Patrick Palem, Périgueux 2020"

Laurent Rouquié, liste sans étiquette "Mon parti c'est Périgueux"

Antoine Audi est le maire (LR) de Périgueux depuis 2014, il avait été élu de justesse face à Michel Moyrand avec 50,71% des suffrages.