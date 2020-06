Municipales en Dordogne : Robert Dubois, candidat du Rassemblement national, invité de France Bleu Périgord

Robert Dubois, candidat du rassemblement national à Bergerac est l'invité du matin, ce mardi 16 juin, sur France Bleu Périgord à 7h45. Robert Dubois, quatrième à l'issue du premier tour avec 12,95% des voix.

Bergerac, seule quadrangulaire en Dordogne

Ils seront quatre candidats en lice au second tour des élections municipales le 28 juin à Bergerac. C'est Jonathan Priolaud, le dauphin du maire sortant, Daniel Garrigue, qui est arrivé en tête au premier tour avec 25,86% de suffrages. Deuxième,le socialiste Fabien Ruet, soutenu par La République en marche, a obtenu 24,74% des voix. Il est désormais à la tête d'une vaste liste qui représente plus de 46% des voix (fusion avec les listes d'Hélène Gauthier et Adib Benfedoul). Julie Tejerizo de la France insoumise, avec des écologistes et Génération-s, troisème, avait obtenu 14,8%.

Le rassemblement national en perte de vitesse

Avec près de 13% des voix lors de ce premier tour, le rassemblement national a perdu plus de quatre point par rapport au scrutin de 2014 où Robert Dubois avait obtenu 17,5% des suffrages.

Jonathan Priolaud, Fabien Ruet, Julie Tejerizo et Robert Dubois sont les quatre candidats présents au second tour le 28 juin prochain.