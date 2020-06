EN DIRECT - Municipales en Dordogne : suivez le débat du second tour de Périgueux sur France Bleu

France Bleu Périgord vous propose un débat avec les trois têtes de liste encore en course pour le second tour de l'élection municipale à Périgueux. A suivre ce mercredi de 18h10 à 19h.

Les trois candidats au second tour de l'élection municipale de Périgueux, Antoine Audi, Delphine Labails et Patrick Palem

France Bleu Périgord vous propose un débat de l'entre deux tours consacré à la ville de Périgueux ce mercredi.

Pour évoquer les enjeux et les programmes des trois listes encore en lice dans cette élection, qui aura lieu dans une dizaine de jours, le dimanche 28 juin.

Autour de la table, au centre départemental de la communication de Périgueux, entre 18h10 et 19h, vous retrouvez donc :

- Antoine Audi, maire sortant encarté LR, tête de liste de "J'aime Périgueux, je vote Antoine Audi et son équipe"

Antoine Audi, lors du débat des municipales sur France Bleu Périgord © Radio France - Antoine Balandra

- Patrick Palem, qui mène la liste "Patrick Palem Périgueux 2020" soutenue par le Modem, la République en Marche

Patrick Palem, candidat soutenu par La République en Marche à Périgueux © Radio France - Antoine Balandra

- Delphine Labails, qui mène la liste "Dessinons Périgueux", soutenue par le PS, EELV, La France Insoumise

Delphine Labails, candidate de la gauche à Périgueux © Radio France - Antoine Balandra

Quatre thèmes seront évoqués : les transports et la circulation, le commerce et l'attractivité du centre ville, la sécurité, et les alliances politiques pour le second tour.

