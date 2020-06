DIRECT - Municipales en Dordogne : la soirée électorale du second tour avec France Bleu Périgord

France Bleu Périgord vous fait vivre ce dimanche 28 juin le second tour des élections municipales en Dordogne. Il est organisé dans 46 communes de Dordogne après le premier tour de mars dernier. Suivez en direct dans cet article les résultats et vivez la soirée électorale avec France Bleu Périgord.

A l'issue du premier tour, le 15 mars, 91 % des communes de Dordogne ont pu désigner un maire. Les habitants de 46 communes sur les 505 que compte le département ont donc été appelés à voter ce dimanche 28 juin pour le second tour des élections municipales, notamment à Périgueux, Bergerac, Montpon-Ménestérol, ou encore Sarlat-la-Canéda.

France Bleu Périgord organise sur son antenne entre 19h30 et 21h30 et sur les réseaux sociaux une soirée électorale animée par Valérie Dejean et Emmanuel Claverie pour vous faire vivre en direct les résultats. Nos reporters sont présents à Périgueux, Bergerac et à la préfecture de Dordogne.

à lire aussi CARTE - Municipales en Dordogne : les 13 communes à enjeux pour le second tour

L'essentiel

La participation à 17h en Dordogne était de 48,91 %, contre 64,52% en 2014, à 12h de 22,99% (contre 26,67% en 2014)

A l'issue du premier tour, le maire de Périgueux Antoine Audi est arrivé en tête avec 19% des voix.

Suivez la soirée électorale de France Bleu Périgord dès 19h30

Notre direct

18h31 : Voici, pour rappel, les communes de Dordogne dans lesquelles un second tour a été organisé ce 28 juin.

18h30 : Bonjour et bienvenue sur francebleu.fr pour vivre avec nous cette soirée électorale. Prise d'antenne à 19h30 avec Valérie Dejean et Emmanuel Claverie pour vous présenter cette soirée électorale et vous donner les chiffres de la participation. À partir de 20 heures, nous vous donnerons les premiers résultats des élections municipales en Dordogne. Et vous découvrirez les réactions des candidats heureux ou déçus en direct à notre micro.