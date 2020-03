Municipales en Drôme Ardèche : qui sont les maires élus dès le premier tour ?

A Bourg-de-Péage, Nathalie Niéson l'emporte avec presque 83 % des suffrages. Elue maire depuis 2008, l'ancienne socialiste avait le soutien de LREM pour cette élection municipale. Elle avait un seul concurrent : Benjamin Missud, à la tête d'une liste divers droite. "Bourg de Péage a subi le virus, un taux de participation de 35,5%. Et certains se sont dit qu'il n'y avait pas de réel enjeu. Je ne pensais pas faire ce pourcentage. Mais le plus important, c'est le nombre de voix exprimées : nous avons un nombre de voix qui a subi une érosion par rapport à 2014, mais nous ne nous sommes pas effondrés. Je remercie les Péageois qui se sont déplacés pour nous soutenir" réagit Nathalie Niéson.

Nathalie Niéson dans nos studios en 2017 © Radio France - Florence Beaudet

A Privas, Michel Valla, maire sortant divers droite, est réélu pour un second mandat, avec plus de 52% des suffrages "Je suis particulièrement satisfait, je ne m'attendais pas à être élu au premier tour avec 3 listes en face" souligne Michel Valla. "Avec cette situation du coronavirus, on a perdu des électeurs, on est à un peu moins de 50% de participation. Mais en nombre, on est sans doute proche de 2014" poursuit-il.

Michel Valla, maire (DVD) de Privas en Ardèche © Radio France - Stéphane Milhomme

Au Teil, Olivier Péverelli est réélu dès le premier tour avec 64% des suffrages. : "c'est vraiment un score qui nous conforte et qui nous oblige aussi. Nous sommes en responsabilité depuis 6 ans mais nous avons vécu une catastrophe sur la commune et c'est vrai que ce résultat nous permet de nous conforter dans la ligne tracée depuis ces quelques mois. On ne peut pas faire sans les habitants avec le travail énorme qui nous attend. On sait que la ville ne sera pas reconstruite en 6 ans, mais l'important, c'est qu'on reste en responsabilité parce que nous avons la connaissance du séisme et de ses conséquences. Une autre équipe aurait mis 1 ou 2 ans pour s'approprier ce dossier" souligne Olivier Pévérelli.

A Portes-lès-Valence, Geneviève Girard, maire sortante, à la tête d'une liste divers droite, est réélue avec 56,91% des suffrages : "on perd en participation, mais je suis ravie de ce résultat et fière pour mon équipe. Demain, on pourra être tout de suite au travail. Il va falloir affronter cette crise du coronavirus."

A Vallon Pont d'Arc, Guy Masson l'emporte avec 54,81% des suffrages.

Les villes où il n'y avait qu'un seul candidat

A Saint-Vallier, le socialiste Pierre Jouvet est élu maire avec plus de 80% des suffrages, mais seulement 36% de taux de participation. Pierre Jouvet était jusqu'ici 1er adjoint de Jacques Cheval et président de la communauté de communes Porte de DrômArdèche.

Pierre Jouvet, porte-parole national du Parti Socialiste © Radio France - Florence Beaudet

A Montélier, Bernard Vallon, maire sortant est réélu avec près de 92% des voix mais seuls 30% des inscrits se sont exprimés.

A Guilherand-Granges, Sylvie Gaucher (Union de la droite), maire sortante, n'avait pas de concurrence. Elle est élue avec 87% des suffrages : "c'est réconfortant. On a fait une vraie campagne, même si il n'y avait qu'une seule liste" souligne t'elle.

Sylvie Gaucher, seule candidate à sa réélection à Guilherand-Granges © Radio France - Claire Leys

A Saint-Agrève, Michel Villemagne est élu avec 86% des suffrages.