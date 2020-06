Municipales en Franche-Comté : la participation en baisse au second tour à midi

On connaît les taux de participation à 12h pour le second tour des municipales, ce dimanche 28 juin 2020 : la participation est en baisse dans le Doubs, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort, par rapport au dimanche 15 mars. Elle est en hausse dans le Jura.