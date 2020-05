Municipales en Franche-Comté : où devra-t-on voter pour le deuxième tour ?

En Franche-Comté, 275 communes doivent organiser un second tour des élections municipales de 2020. La date est fixée au dimanche 28 juin, si la situation sanitaire le permet. Voici les communes concernées dans le Doubs, le Jura et la Haute-Saône et le Territoire-de-Belfort.