Municipales en Gironde : aucune commune pour le Rassemblement national, affirme le politologue Jean Petaux

Bordeaux, France

"Je suis affirmatif et c'est rare que je sois aussi net." Pour le politologue Jean Petaux, de Sciences Po Bordeaux, les élections municipales de mars 2020 ne verront aucune commune girondine élire un maire du Rassemblement national. Les scores des élections européennes ne sont pas un indicateur fiable, estime-t-il. "Les municipales, c'est autre chose, il faut véritablement trouver une équipe et ce n'est pas facile (...) le Rassemblement national le sait bien et va se concentrer sur les villes du sud-est et des Hauts de France." A Bordeaux, le maire sortant Nicolas Florian sera opposé notamment à l'écologiste Pierre Hurmic et au candidat de La République En Marche Thomas Cazenave. "L'incertitude est réelle et c'est nouveau à Bordeaux."