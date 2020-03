Municipales en Gironde : Aziz Skalli (LREM) estime qu'il "ne faut pas se tromper d'élection"

France Bleu : Les municipales peuvent-elles tourner au cauchemar pour La République en marche en Gironde ?

Aziz Skalli : Je ne pense pas. Je pense que la première inquiétude c’est le bon déroulé du scrutin dans cette crise sanitaire que nous connaissons. Je pense que c’est d’abord cette préoccupation qui doit nous animer. Les résultats seront ce qu’ils sont dimanche.

Les gilets jaunes, la réforme des retraites, le recours au 49.3. Vous avez tout de même mené toute cette campagne vent de face ?

C’est toujours compliqué de mener une campagne quand on est aux affaires. Il y a toujours cette tentation d’avoir de la part de nos opposants un vote contre la politique gouvernementale. Moi je pense qu’il ne faut pas se tromper d’élection. C’est d’abord une élection dans les communes, pour voter pour les équipes municipales qui vont gérer ces communes pendant six ans. Et donc moi je pense qu’il faut d’abord regarder les candidats et les propositions sur chacune des communes.

Thomas Cazenave à Bordeaux, Bruno Sorin à Mérignac, pourquoi vos propres candidats ont-ils du mal à s’affirmer localement ?

Je pense qu’il y a d’abord un problème de notoriété. Nous sommes de nouveaux arrivants, nous sommes un mouvement jeune créé en 2016 avec un passé politique relativement faible. Et je crois que nous avons besoin d’incarner. C’est ce que nous avons fait d’ailleurs à Mérignac, à Villenave, à Bègles, au Bouscat et dans tant d’autres communes en Gironde.

Ça fonctionne mieux là où vous vous appuyez sur des personnalités déjà implantées dans le paysage politique ?

Ça fonctionne mieux bien évidemment. Mais je crois qu’il ne faut pas renoncer à mener aussi des combats. Je crois qu’on aurait pu faire comme un certain nombre de mouvements politique, je cite le Modem par exemple avec cette stratégie du coucou d’aller placer des élus dans les listes sortantes. Ce n’est pas notre choix. Notre choix ça a été aussi de porter nos valeurs, de porter nos combats et d’affirmer fièrement nos listes et nos projets.

Ce serait quoi un dimanche réussi pour La République en marche ?

Aujourd’hui nous avons moins d’une dizaine d’élus. Deux maires et quelques élus municipaux. Donc moi j’aurais déjà une extrême fierté d’avoir augmenté très largement notre implantation locale avec un certain nombre d’élus un peu partout sur la Métropole et partout en Gironde.