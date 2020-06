Municipales en Gironde : "Cette victoire va dynamiser St-Seurin-sur-l'Isle," selon Evelyne Lavaure-Cardona

Le plus vieux maire de France n'a pas été réélu ce dimanche à St-Seurin-sur-l'Isle. Marcel Berthomé, 98 ans, dirigeait la commune depuis 1971. Sa principale opposante, Evelyne Lavaure-Cardona l'emporte avec 33 voix d'avance. Et promet un énorme changement. Entretien.

Après 49 ans à la tête de Saint-Seurin-sur-l'Isle, le plus vieux maire de France a été battu au second tour des élections municipales ce dimanche. Marcel Berthomé, 98 ans, aurait aimé devenir le premier maire centenaire. Avec 33 voix supplémentaires c'est Evelyne Lavaure -Cardona, ancienne employée de mairie pendant 35 ans, qui lui prend le fauteuil. Entretien.

France Bleu Gironde : Cela vous fait quoi de détrôner le plus vieux maire de France ?

Evelyne Lavaure-Cardona : Je suis ravie. Après avoir travaillé pendant longtemps avec lui, je lui avais annoncé que je prenais un autre chemin. D'abord je suis tournée vers l'avenir des habitants, des jeunes et vers le social. Solidarité, entraide et partage c'est ma devise. Je suis à l'écoute de tout le monde. Cette élection va dynamiser la commune. C'est aussi l'élection du changement mais je tiens à tirer mon chapeau au maire sortant. Respect à lui.

Qu'est ce que ça va changer pour la commune d'avoir un maire plus jeune ?

Nous allons travailler avec mes colistiers sur le terrain. Chose qui n'existait pas jusqu'à présent. Les décisions étaient prises par deux ou trois personnes dont la fille du maire qu'il a voulu mettre au pouvoir... C'est d'ailleurs cela qui m'a poussée à me présenter. De plus, la commune va être plus axée vers le social; j'ai quand même été adjointe aux affaires sociales de 1995 à 2014. Et pour terminer, je suis une femme ce qui est un autre changement.

Le scrutin a été très serré. Vous avez été élue avec seulement 33 voix de plus. Qu'est ce qui a fait pencher le vote en votre faveur ?

Je ne sais pas vraiment, sûrement parce que je suis à l'écoute des habitants et aussi peut être parce que je suis sincère. Je crois que c'est mon point fort. Quand je peux les aider je leur dis et quand je ne peux pas, je leur dis aussi. Je suis franche et ça change.

Pour terminer vous serez toujours présente à 98 ans ?

Non absolument pas. Je ne ferai peut-être qu'un seul mandat. Je laisserai la place aux autres et surtout aux jeunes.