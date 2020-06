Municipales en Gironde : les communes à suivre au second tour

Pauillac sera-t-elle la première ville de Gironde, décrochée par le Rassemblement National ? C'est une des interrogations du second tour des municipales dans notre département. Ils sont encore 3 candidats en lice. Le maire centriste sortant Florent Fatin, Grégoire de Fournas pour le RN et William Pouyalet SE.

Triangulaire périlleuse pour les sortants également à Salles, St Jean d’Illac, La Teste de Buch, ou Bourg où le premier adjoint (avec 8 conseillers de la majorité actuelle) dispute la fonction au maire sortant.

A St Loubès, ils sont également encore 3 au second tour. Et il y avait eu moins de 100 voix d’écart, entre eux, le 15 mars. C'est la première fois à St Loubès en 40 ans que le sortant PS ne passe pas dès le premier tour. A suivre également St Seurin-sur l’Isle : Marcel Berthomé, 98 ans le plus vieux maire de France, entend rempiler pour un 9ème mandat. Mais pour la première fois, il est poussé au second tour et par deux adversaires.