Municipales en Gironde : où devra-t-on voter pour le deuxième tour ?

En Gironde, 10% des communes doivent organiser un second tour des élections municipales de 2020. Le Premier ministre annonce ce vendredi que la date est fixée au dimanche 28 juin, si la situation sanitaire le permet. Voici les 57 communes concernées.

En Gironde, 57 communes organiseront un second tour.

Qui devra revoter au second tour des municipales cette année en Gironde ? Dans le département, neuf communes sur 10 ont dégagé un résultat net au premier tour. Mais dans 57 communes sur les 535 que compte la Gironde, un nouveau scrutin doit être organisé. Avec la crise du coronavirus, le deuxième tour initialement prévu le 22 mars n'avait pas pu se tenir. Le Premier ministre Edouard Philippe annonce ce vendredi que la date est fixée au 28 juin, si la situation sanitaire le permet.

30 communes de plus de 1.000 habitants sont concernées. Il s'agit notamment de Bordeaux et de certaines villes de sa métropole comme Bègles, Artigues, Ambarès, Carbon-Blanc, Floirac ou encore Mérignac, Pessac, St-Médard-en-Jalles et Villenave-d'Ornon. Une quadrangulaire se prépare à Pauillac. Le maire de St-Seurin-sur-l'Isle, le plus vieux de France, devra lui aussi affronter de nouveau ses deux rivaux.

Pour rappel, dans les communes de plus de 1.000 habitants, l'élection est jouée au premier tour quand une liste obtient plus de 50% des suffrages exprimés. Dans les communes de moins de 1.000 habitants, il faut de plus que le nombre de votants soit au moins égal au quart des électeurs inscrits.

Les 57 communes concernées en Gironde

Si le tableau ne s'affiche pas correctement, cliquez ci-dessous pour afficher la liste.

