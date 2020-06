Il y aura un second tour des élections municipales, ce dimanche 28 juin, dans 55 communes de Gironde. La préfecture vient de préciser, pourquoi, dans le Langonnais, Sainte-Gemme et Montagoudin, ne sont pas concernées.

Municipales en Gironde : pas de second tour à Sainte-Gemme et Montagoudin

Pas de second tour des élections municipales ce 28 juin à Sainte-Gemme et Montagoudin près de Langon. Une décision de justice, du tribunal administratif de Bordeaux, a finalement validé le résultat du premier tour à Sainte-Gemme. Pour Montagoudin, pas d'appel aux urnes dans cette commune d'un peu moins de 200 habitants également, faute de candidats déclarés pour élire le onzième conseiller municipal. Montagoudin restera donc aux 10 élus désignés le 15 mars.

La préfecture de la Gironde confirme donc un second tour dans 55 communes de Gironde et non 57. Elle rappelle par ailleurs, les mesures sanitaires mises en place suite à la crise sanitaire du coronavirus : 315 424 masques, 6 162 visières et 1 402 litres de gel hydroalcoolique ont été distribués dans les 55 communes concernées pour organiser le scrutin.

Le masque sera obligatoire pour voter (Il pourra cependant être demandé aux électeurs de le retirer momentanément pour contrôler leur identité). Il est recommandé aux électeurs de se munir de leur propre stylo pour émarger (encre bleu ou noir). Le nombre d’électeurs pouvant accéder simultanément au bureau de vote sera limité et priorité sera donnée pour voter aux personnes vulnérables.