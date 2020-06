Municipales en Gironde : quels enjeux dans la Métropole de Bordeaux ?

Bordeaux focalise toute l'attention depuis quelques semaines mais ce n'est pas la seule ville de la Métropole, où ce second tour des élections municipales sera à suivre de près dimanche. Revue de détail

55 communes de Gironde n’ont pas désigné leur maire le 15 mars dernier. Second tour ce dimanche 28 juin dans 471 bureaux de vote (qui fermeront à 20h à Bordeaux et Bègles, et à 19h ou 18h ailleurs). Quels enjeux dans la Métropole ? Bordeaux est au centre de toutes les attentions, mais ce n’est pas la seule ville à regarder de près.

Il y a d'abord Pessac et St Médard-en-Jalles. Deux bastions de la Gauche, qui ont basculé à droite en 2014. C'était une première en 25 ans à Pessac, fief du président socialiste de la Région Nouvelle Aquitaine Alain Rousset. Et une première en 31 ans à St Médard-en-Jalles après le règne de Serge Lamaison.

Artigues-près-Bordeaux, passé dans le giron des Juppéistes il y a 6 ans, pourrait, de son côté, dimanche, repasser à gauche, à la faveur d’une triangulaire. Même scénario à Carbon-Blanc, ville du défunt Philippe. Madrelle emblématique patron PS du département durant 25 ans.

A suivre également Ambarès-et-Lagrave. Ils étaient 8 candidats, le 15 mars. Ils sont encore quatre à batailler pour succéder à Michel Héritié, maire PS depuis 16 ans, qui ne se représente pas.

A Villenave d’Ornon, il avait manqué 120 voix à Patrick Pujol pour repasser dès le premier tour. Et 23 voix, à Bègles, à Clément Rossignol Puech.

La participation annoncée, faible, comme le 15 mars, sera à nouveau une des clés du scrutin.