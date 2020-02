Municipales en Haute-Saône : Aline Pougeux, maire d'Amoncourt, le regard d'une femme sur la fonction

Notre série "Mon maire ce héros" sur les élections municipales fait étape aujourd'hui à Amoncourt, une commune de Haute-Saône dont le maire Aline Pougeux est une femme.

Aline Pougeux n'a pas été élue maire de la commune lors des élections municipales, en 2014 elle était première adjointe. Mais en cours de mandat, en raison de la démission du maire, elle tout naturellement pris sa succession.

Sa fierté

Aline Pougeux ne veut pas parler de fierté, mais plutôt de satisfaction : "Ma plus grande satisfaction c'est _le projet de l'assainissement_, qui est un projet de grande ampleur, c'est un projet avec la commune voisine Fleurey-les-Faverney".

"C'est un projet qui est cours, qui a été difficile à amener, il est un peu sensible pour certains mais il a été accepté par tous".

Comment gère-t-on les dossiers importants ?

"On se sent missionné, voir même habité par un projet ou un problème qu'il faut résoudre".

"Et quand on arrive au bout de cette mission effectivement, oui on peut dire qu'il y a une satisfaction garantie".

Le rapport avec les habitants

Pour aline Pougeux, ce rapport devient presque familial : "On a eu l'occasion de faire le repas des anciens dernièrement, c'est là qu'on a vu que le lien pouvait aller beaucoup plus loin qu'un maire avec ses administrés, mais presque d'une amie, voir même un membre de la famille".