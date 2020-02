Municipales en Haute-Saône : Christian Mettelet, le maire de Saint Rémy qui prévoit le futur

"Mon maire ce héros", c'est votre nouveau rendez-vous avant les élections municipales sur France Bleu Besançon : chaque jour, nous dressons le portrait d'un maire heureux de ses réalisations. Troisième épisode ce mercredi avec Christian Mettelet, à Saint Rémy (Haute-Saône).

Saint-Remy, Haute-Saône, France

"Mon maire ce héros" : c'est notre nouveau rendez-vous sur France Bleu Besançon avant les élections municipales. Chaque jour nous donnons la parole à des maires heureux des réalisations de leur mandat. Christian Mettelet est le maire de Saint-Rémy-en-Comté en Haute-Saône, commune de 570 habitants. Élu pour la première fois en 2008 à Saint Rémy, Christian Mettelet a commencé son premier mandat d'élu local en devenant maire en 1995 de Bouchemaine dans le Maine et Loire.

Le rôle d'un maire

Pour Christian Mettelet, le rôle d'un maire c'est : "de gérer un territoire à travers une entreprise d’un caractère particulier, une entreprise publique qui est ce que l'on appelle communément la commune. Une entreprise qui a pour objet de gérer le quotidien de la vie de ses administrés mais aussi de prévoir le futur, de gérer ce futur et d'établir des stratégies pour demain" .

Sa fierté

La fierté de Christiant Metelet c'est : "d'avoir laissé des traces importantes sur le territoire, mais pas avec l'ambition et la prétention d'en avoir été l'auteur, mais c'est surtout pour améliorer la qualité de la vie sur cette commune. Mais aussi, et c'est peut-être la toute première fierté, pour ce qui me concerne c'est d'avoir autorisé en embauchant près de 50 volontaires du service civique aujourd'hui avoir réussi à mettre le premier pas à l'étrier de ces jeunes demandeurs d'emploi pour l'essentiel ayant achevé leur cursus universitaire et de trouver pour la quasi-totalité d’entre eux des emplois de qualité".

La place des gens

Pour Christian Mettelet : "la place des gens, de l'être humain est déterminante, elle est la finalité des aménagements nous avons réalisé"."On a fait des aménagements pour que ces pierres, les unes sur les autres, apportent un confort supplémentaire dans la vie quotidienne des administrés. Un plaisir de fréquentation du centre bourg, un plaisir de fréquentation des grands sentiers de randonnée que nous avons réalisé. Bref on a essayé et comme disait Bachelard de redonner du sens à la vie, d'inventer de la vie nouvelle".



