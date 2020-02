Municipales en Haute-Saône : Denise Laurent, maire de Briaucourt, le regard d'une femme

"Mon maire ce héros", c'est votre nouveau rendez-vous avant les élections municipales sur France Bleu Besançon : chaque jour, nous dressons le portrait d'un maire heureux de ses réalisations. Quatrième épisode ce jeudi avec Denise Laurent, à Briaucourt (Haute-Saône).

"Mon maire ce héros" : c'est notre nouveau rendez-vous sur France Bleu Besançon avant les élections municipales. Chaque jour nous donnons la parole à des maires heureux des réalisations de leur mandat. Denise Laurent est maire de Briaucourt en Haute-Saône, commune de 243 habitants. Denise Laurent qui porte le regard d'une femme sur la fonction de maire d'un village.

Une femme maire

Pour Denise Laurent, être femme et maire c'est : "représenter l'autorité, d'autant plus que j'étais enseignante. Mais cela a aussi beaucoup d'atouts, on me l'a souvent dit".

"Nous sommes peut-être souvent plus près des gens. Plus souple aussi, enfin dans mon cas je pense. Nous incarnons aussi la proximité en tant que femme".

"Dans mon mandat de maire, je crois que cela m'a plus apporté qu'enlevé, cela nous a aidé, mais à certains moment cela a aussi pu être un reproche".

La solitude d'un maire

Denise Laurent explique avoir quelques regrets, comme par exemple : "la solitude parfois du maire devant ses dossiers, devant les difficultés".

_"L'état nous impose beaucoup de choses qui ne sont pas toujours faciles à réaliser_. Nous n'en avons pas toujours les moyens... on nous laisse faire et puis un jour quelque fois on nous en fait plus ou moins le reproche".

Sa fierté

"Ma fierté dans ce mandat, c'est d'avoir représenté ma commune, d'y _avoir fait de belles choses, d'avoir fait avancer la commune". D'avoir apporté un bien être à nos concitoyens_, un cadre de vie aussi".

"Nous n'avons aujourd'hui pratiquement qu'une maison qui est à vendre, nous avons huit artisans qui se sont installés dans le village ces dernières années, et notre village est reconnu en communauté de communes, nous avons toujours été très bien représentés et j'en suis fière".

Une expérience riche

Denise Laurent explique que ce mandant de maire lui a apporté beaucoup : "dans les relations, dans le montage des dossiers".

"Cela m'a permis aussi de _comprendre la vie d'un village, mais aussi la vie de notre pays_. Parce qu'on est confrontés à la fois aux politiques et à tous les services administratifs, et on découvre une richesse qui apporte beaucoup à la personne elle même".