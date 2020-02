Municipales en Haute-Saône : Gérard Pelleteret, maire de Villersexel, le dernier mandat

Dernier épisode pour notre rendez-vous, "Mon maire ce héros". Durant deux semaines, sur France Bleu Besançon, nous vous avons fait découvrir le rôle d'un maire, ses missions, à travers différents portraits. Ce vendredi, Gérard Pelletret, maire de Villersexel.

Dernier violet de notre rendez-vous Francebleu Besançon, "Mon maire ce héros". Durant deux semaines, à travers ces reportages, nous vous avons emmenés du Doubs à la Haute-Saône en passant par le Jura.

Vous avez pu ainsi découvrir comment des maires ont vécu leur mandat, des hommes mais aussi des femmes, des maires jeunes et d'autres disons plus "expérimentés" qui se sont confiés.

Pour ce dernier volet, direction Villersexel, commune de 1 443 habitants en Haute-Saône. Après 19 années à la tête de la commune à s'occuper des autres, Gérard Pelleteret a décidé désormais de s'occuper de lui et de sa famille. Il quitte cette fonction avec fierté et une grande richesse.

Quel regard portez-vous sur ces trois mandats de maire ?

"Le regard que je porte sur 19 années de mandats, ce sont des années denses au niveau de l'activité, de la réflexion et de la mise en œuvre de projets, mais d'une grande richesse".

Avez vous une fierté, laissez-vous une trace de votre passage ?

"Ma fierté, c'est d'avoir réalisé un projet de pôle éducatif qui est vraiment un pôle où l'éducation se donne aux élèves dans des conditions extraordinaires".

"On a eu le mérite de mettre en place la restauration scolaire et ça c'est un bel exemple, ça correspondait aux attentes, aux besoins des habitants de Villersexel et des communes environnantes".

Le rapport avec vos administrés ?

Gérard Pelleteret rencontre régulièrement ses administrés, il fait deux fois par mois le marché. Quand il marche en ville, il est sans arrêt interpellé par des "bonjour monsieur le maire". Pour Gérard Pelleteret, "ça laisse des traces, ce contact qui s'établit naturellement, et c'est une des particularités de la responsabilité des maires en général. C'est ce contact avec la population qui, globalement, à 75 ou 80 % est toujours plutôt très sympathique".

Ça va faire tout drôle le lendemain des élections

"A l'issue de ces trois mandats, je vais effectivement tirer le rideau comme on dit, fermer la porte de la mairie, ça va me changer, ça va faire tout drôle le lendemain des élections".

"Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir choisir et savoir dire j'ai donné, j'ai fait du travail, je me suis fait plaisir, même s'il y a eu des moments difficiles, mais je pars heureux d'avoir fait ce que j'ai fait".