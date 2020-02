Municipales en Haute-Saône : Jean-Paul Carteret, maire de Lavoncourt, le maire des services aux habitants

"Mon maire ce héros", c'est votre nouveau rendez-vous avant les élections municipales sur France Bleu Besançon : chaque jour, nous dressons le portrait d'un maire heureux de ses réalisations. Septième épisode ce mardi avec Jean-Paul Carteret, maire de Lavoncourt (Haute-Saône).

"Mon maire ce héros" : c'est notre nouveau rendez-vous sur France Bleu Besançon avant les élections municipales. Chaque jour nous donnons la parole à des maires heureux des réalisations de leur mandat. Jean-Paul Carteret est maire de Lavoncourt en Haute-Saône, commune de 314 habitants. Jean-Paul Carteret est en quelque sorte un ambassadeur des communes en milieu rural, des communes où il fait bon vivre et où les maires se mobilisent pour les habitants.

Jean-Paul Carteret est également Président de l'Association des Maires Ruraux de Haute-Saône depuis 2008.

Sa définition du rôle d'un maire

"Je dirais que c'est le rempart de la république" explique Jean-Paul Carteret

"Quand on voit l'évolution actuelle de la société, je crois que par rapport à la proximité, par rapport aux liens, par rapport aux décisions les plus proches des habitants, de l'écoute des habitants, et on l'a vu l'année dernière avec le mouvement des gilets jaunes, c'est dans les mairies que se passe énormément de choses".

Quelle est votre fierté à Lavoncourt

"Ce qui finalise les choses aujourd'hui, c'est notre maison France Services".

"C'est le résultat d'un travail de plusieurs années, d'avoir voulu dans ce village faire avancer ensemble les services, la proximité des services publics au public, les services de santé et d'avoir fédéré toute cette transition, pour être prêt à entrer dans le 21e siècle".

Comme tous les maires, Jean-Paul Carteret sait qu'il ne travaille pas pour la reconnaissance "Beaucoup de gens me disent merci, d'autres ne me disent rien, mais ça doit être comme ça partout".

"L'essentiel c'est qu'ils abusent et qu'ils profitent de tout ce qu'on fait". Après autant d'années maire Jean-Paul Carteret à un regard sur la fonction "C'est un engagement qui dure, un engagement en tant que commune parce que c'est important cette proximité, les gens l'apprécient".

Que diriez-vous aux maires candidats

"J'ai envie d'encourager les maires à être citoyens, avec des équipes complètes tout au travail pour justement fédérer les énergies intramuros, mais que ces énergies soient débordantes au point d'apporter quelque chose au voisin et ne pas attendre que cela vienne d'ailleurs".