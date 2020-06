Municipales en Île-de-France : des conditions de vote inédites pour ce second tour

Les électeurs de 238 communes d'Île-de-France sont appelés à voter ce dimanche pour le second tour des élections municipales. Un second tour qui devait se tenir en mars dernier mais reporté à cause de la pandémie de covid-19.

Les municipales 2020 touchent bientôt à leur fin. Avec pour épilogue ce second tour ce dimanche, qui aurait dû se tenir en mars dernier. Mais un rebondissement de dernière minute, la pandémie de covid-19 en avait décidé autrement. La gravité de cette maladie a bouleversé ce scrutin. Cette fois, c'est sûr, il aura bien lieu. Et en Île-de-France, les électeurs de 238 communes sont appelés à voter.

Port du masque obligatoire

Les mesures sanitaires ont été renforcées. Il ne peut y avoir que trois électeurs en même temps dans le bureau de vote. Tout le monde devra porter un masque. Il est obligatoire. En cas d'oubli, il y en aura à votre disposition. Les membres du bureau de vote porteront eux des masques chirurgicaux ou FFP2. La plupart seront également équipés de visières et devant eux seront installées des vitres en plexiglas comme à Paris par exemple, à Sceau (Hauts-de-Seine) ou encore Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine).

Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition dès l'entrée et les toilettes seront ouvertes pour que chacun puisse se laver les mains si besoin. Des lignes de courtoisies seront dessinées sur le sol (au moins 1m d'écart entre les votants). Pour voter, il est conseillé de venir aux heures creuses, ente 9h et 11h le matin ou 13h et 16h l'après-midi. Le but est d'éviter qu'il y ait des files d'attente. D'ailleurs, les personnes âgées, vulnérables ou enceinte pourront demander à ne pas faire la queue.

Dernier conseil, il est recommandé de venir avec son propre stylo pour émarger, à encre bleu ou noir. Mais là encore en cas d'oubli, vous en trouverez sur place. Et pour la première fois également, un électeur pourra être porteur de deux procurations. Le gouvernement a cherché à faciliter l'accès aux procurations pour permettre aux personnes dites à risque de voter sans se déplacer.

Les bureaux ouvrent de 8h à 20h dans la région sauf en Seine-et-Marne où ils ferment à 18h.