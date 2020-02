Municipales en Ille-et-Vilaine : cinq communes pourraient ne pas avoir de maire

A 15 jours du premier tour des élections municipales, cinq communes d'Ille-et-Vilaine se retrouvent avec des listes incomplètes. Les dépôts officiels se sont terminés jeudi 27 février. La préfecture a validé les candidatures ce vendredi 28 février et à l'issue du décompte les communes de Cornillé, Landavran, Romazy, les Iffs et Saint-Christophe-des-Bois n'ont pas suffisamment de candidats.

Il manque de un à cinq candidats

Dans ces communes de moins de 1.000 habitants, il faut au moins une liste composée de onze ou quinze noms. A Romazy et Saint-Christophe-des-bois il en manque cinq, trois à Landavran et un seul dans les deux autres communes. Plusieurs possibilités s'ouvrent désormais. Entre le premier et le second tour, des candidats peuvent se déclarer en préfecture et se présenter à l'élection. Dans le cas contraire, ce deuxième tour n'aura pas lieu. La préfecture désignera alors des délégués en mesure d'assurer la gestion de la commune. A l'issue d'un délai de trois mois, une nouvelle élection sera organisée.

52% d'hommes sur les listes

Par ailleurs, en Ille-et-Vilaine on recense cette année 11.025 candidats aux municipales dont 52% d'hommes. La parité n'étant pas obligatoire dans les communes de moins de 1.000 habitants. Sur les 365 listes présentées dans les 333 communes du département, 86 sont menées par des femmes. A noter que le plus jeune des candidats à 18 ans et le plus âgée 88 ans. Enfin, dans près de la moitié des communes, les habitants n'auront pas d'autre choix que de voter pour une seule liste.

France Bleu Armorique vous proposera une soirée spéciale dès 19h50 les 15 et 22 mars pour suivre les résultats des élections municipales. Des résultats à retrouver également sur francebleu.fr et nos réseaux sociaux.