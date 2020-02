Municipales en Indre-et-Loire : Pierre Dattée 84 ans est le nouveau doyen des maires

Saunay, France

Il est le maire de Saunay, 711 habitants près de Château-Renault depuis 2007 et depuis le décès de Jean Savoie l'an dernier à l'âge de 95 ans, Pierre Dattée, 84 ans est désormais le doyen des maires d'Indre-et-Loire. Pierre Dattée n'ayant pas trouver de successeur, il a donc décidé de rempiler pour un troisième mandat avec une petite idée derrière la tête, passer la main en cours de mandat : "personne ne voulait la place de maire, j'espère que dans les nouveaux sur la liste nous en trouverons un que cela intéresse. Je veux bien faire tout le mandat de conseiller municipal mais pas comme maire. En revanche j'arrête tous les autres mandats de vice présidence, je repars que sur la mairie de Saunay".

C'est en 2001 que Pierre Dattée se lance dans les affaires communales

C'est en 2001 qu'il est devenu pour la première fois conseiller municipal, un an avant de prendre sa retraite, il devient maire en 2007 en prenant un mandat en cours avant d'être élu et réélu maire de Saunay en 2008 et 2014. Pierre Dattée est un ancien ingénieur au ministère de l'agriculture et il faut dire que dans sa famille, les affaires communales on connaît : "j'ai un arrière grand oncle qui était tanneur à Château-Renault et qui a été maire de Château-Renault et du côté paternel j'ai eu un arrière arrière grand père qui a été maire de Saunay donc on est dans le bain" !

La priorité pour le nouveau mandat, faire des travaux sur le réseau d'assainissement qui est vieillissant. Pour les élections municipales du mois prochain, avec de l'humour, Pierre Dattée n'a qu'un souhait : "qu'il n'y ai qu'un tour, cela évitera de passer deux dimanches aux élections" !

Pierre Dattée dépose sa liste en préfecture ce mercredi, on ne sait pour le moment si il y aura ou non une autre liste à Saunay.