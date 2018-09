Indre-et-Loire, France

Quinze mois seulement après son élection au palais Bourbon, Sophie Auconie se projette déjà vers un autre objectif. La députée UDI du lochois, qui avait battu Marisol Touraine, envisage de lâcher son mandat national pour prendre le siège de maire de Saint-Avertin. Elle dit avoir été "sollicitée par des élus de la ville et des responsables d'associations", et "étudier avec sérieux l'ambition de mener une liste pour la mairie de Saint-Avertin en 2020". Derrière ces mots, on sent bien que sa réflexion est déjà largement engagée, jusqu'à son remplacement à l'Assemblée Nationale avant même la fin de son mandat, par Gérard Dubois, son suppléant. Pour l'instant, elle ne déclare pas officiellement. Elle précise d'ailleurs qu'elle ira jusqu'au bout de son mandat de députée. En clair, elle ne démissionnera pas pour mener campagne, et ne quittera son poste de députée qu'en cas de victoire.

Quid du maire actuel de Saint-Avertin, Alain Guillemin, également UDI? "Je n'ai pas communiqué sur ce projet sans lui en avoir parlé, et avoir obtenu son aval quant à ce projet" dit Sophie Auconie.