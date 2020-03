Municipales en Isère : à Pierre-Châtel, suivez le débat sur les communes rurales du plateau Matheysin

À trois jours du premier tour des élections municipales, place au dernier débat organisé par France Bleu Isère et le Dauphiné Libéré. Ce jeudi soir, cinq maires de "petites" communes débattront en direct depuis Pierre-Châtel en Matheysine. Les maires sortants de Pierre-Châtel, La Motte d'Aveillans, Cholonge, Avignonet et Clelles.

En Isère, 72 % des 512 communes ont moins de 2.000 habitants. Ces communes dites rurales auront la parole ce soir.

Écoutez le débat

Les participants au débat (par ordre alphabétique)

Serge Beschi , maire de La Motte d'Aveillans

Serge Beschi , maire de La Motte d'Aveillans. © Radio France - Laurent Gallien.

Jérôme Fauconnier, maire d'Avignonet

Jérôme Fauconnier, maire d'Avignonet. © Radio France - Laurent Gallien.

Georges Ruelle, maire de Cholonge

Georges Ruelle, maire de Cholonge. © Radio France - Laurent Gallien.

Marie-Claire Terrier, Clelles

Marie-Claire Terrier, maire de Clelles. © Radio France - Laurent Gallien.

Alain Villard, maire sortant de Pierre-Châtel

Alain Villard, maire sortant de Pierre-Châtel. © Radio France - Laurent Gallien.

Tous ces élus de petites communes ont évoqué leurs engagements. "On est venu me chercher comme conseiller municipal, j'étais adjoint au maire et à son décès j'ai été amené à le remplacer", explique Jérôme Fauconnier, maire d'Avignonet. "On est passionné par notre commune", ajoute de son côté Marie-Claire Terrier, maire de Clelles.

La complexité administrative, la complexité des dossiers

Interrogé sur la complexité de la tâche d'élus, nos invités sont pratiquement tous d'accord : oui, être élu ce n'est pas facile tous les jours, mais ils ont toujours essayé de faire au mieux. "Ces mandats sont assez chronophages, on s'use un petit peu quand on a la tête dans le guidon on ne s’aperçoit pas du temps qui passe", explique Serge Beschi , le maire de La Motte d'Aveillans. "De l'aide dans notre mandat, on en trouve parfois par les services de la préfecture," ajoute de son côté Jérôme Fauconnier, maire d'Avignonet. "Mais aussi des communes d'à côté. Et puis entre élus, on parle beaucoup, il y a aussi le département sur les dossiers plus techniques."

"Dans les petites communes, pour moi être maire, c'est le plus beau des mandats", confie de son côté Georges Ruelle, maire de Cholonge. "J'ai exercé ma fonction cool cool, mais je déplore la lenteur des dossiers comme le PLU, qui prend 10 ans." Marie-Claire Terrier, la maire de Clelles acquiesce. "On nous impose le PLU, ensuite il y a le Schéma de Cohérence territoriale… On veut faire des choses dans notre commune, mais on nous l’impose, donc on est contraints."

"On a aucune stabilité par rapport au législateur", explique Jérôme Fauconnier, maire d'Avignonet. Parfois on a des compétences, parfois c'est la communauté de communes ... Bref nous les maires nous avons un besoin de stabilité législative."

La relation avec les habitants

Marie-Claire Terrier, maire de Clelles. "Les gens sont aussi là pour dire s'ils sont d'accord ou pas. Etre maire c'est aussi aimer les gens et prendre le temps avec les gens, c'est aussi pour ça que je ne me représente pas, parce que j'ai désormais moins de temps."

Alain Villard, élu maire en 2014 : "Nous nous ne disposons pas de service adapté à l'administratif. On va sur le terrain et on passe aussi beaucoup de temps à notre bureau sur des dossiers très compliqués. La richesse, c'est d'écouter tout le monde, c'est une expérience très enrichissante. Durant mon mandat, nous sommes aller au delà de nos ambitions, donc je suis très satisfait.

Jérôme Fauconnier, maire d'Avignonet : "Il faut se rendre compte que les choses évoluent vite, la population se renouvelle et donc on a beaucoup de défis à relever. L'école, la sécurité ... Si les gens peuvent continuer à vivre dans un environnement agréable, je serais comblé à la fin de mon mandat."

Le monde politique et les ambitions lors d'un mandat

Georges Ruelle, maire de Cholonge. "En 6 ans, des besoins arrivent. Et nos moyens sont minces. Donc c'est le besoin des habitants qui guident notre mandat."

Alain Villard, maire sortant de Pierre-Châtel : "Avec plupart de mes collègues, on ne parle que très rarement politique. Mais quand ça arrive, il faut effacer nos différences pour prendre les bonnes décisions."

Marie-Claire Terrier, maire de Clelles : "Moi je suis aussi élue à la région, pour porter plus efficacement les dossiers de la commune. Je fais partie de ma majorité Laurent Wauquiez mais je n'en ai pas souffert."

La responsabilité juridique des élus de petites communes

Serge Beschi , maire de La Motte d'Aveillans : "On prend nos responsabilités et on prend des risques. Si on est frileux, il faut rester à la maison."

Marie-Claire Terrier, maire de Clelles : "On est responsable de notre commune 365 jours dans l'année. C'est une grosse responsabilité donc il faut vraiment être entouré. Moi on m'a appelé une fois à 00h30 parce qu'un enfant avait un problème, je suis allé les garder. Il faut aimer les gens et les personnes qui y vivent."