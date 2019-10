Municipales en Isère : David Queiros candidat à un nouveau mandat à Saint Martin d'Hères

Saint-Martin-d'Hères, France

S'il reconnait que l'appellation "gauche plurielle" fait un peu "années 90", c'est bien l'idée d'un "rassemblement large de la gauche"que l'actuel maire communiste de Saint Martin d'Hères David Queiros entend construire pour les élections municipales des 15 et 21 mars prochain.

Il entend mettre en avant son bilan mais aussi un nouveau projet porteur des valeurs de la gauche que sont "le vivre ensemble, l'humanisme". Pour ce qui est des questions de sécurité , David Queiros pointe du doigt les trafics de drogue : “souvent à l’origine d’un sentiment d’insécurité perçu par les habitants”. Il affirme également “depuis la création de la police de sécurité du quotidien, les chiffres de la délinquance affichent une diminution sur nos territoires”.

Le dossier fort du prochain mandat : voir enfin sortir de terre le projet de requalification du site industriel Neyrpic qui doit être transformé en zone commerciale. Le projet traîne en longueur depuis des années à cause de recours. Le calendrier initial n'a pas été tenu, mais le maire se veut rassurant : “une phase de préparation sera entamée avant la fin de l’année et des travaux de plus grande ampleur devraient démarrer en 2020”. S’il explique détenir un permis de construire “purgé de tous recours”, Il explique travailler encore avec le promoteur sur un projet plus vertueux pour l’environnement. "Neyrpic ne sera pas le Center parc de Saint-Martin d'Hères" (allusion au projet toujours dans l'impasse à Roybon) affirme David Queiros.