Après la période de confinement due à la crise du coronavirus, le second tour des élections municipales aura lieu le 28 juin, plus de trois mois après le premier tour du 15 mars. Il se déroulera dans 71 communes de l'Isère. Découvrez-en la liste ci-dessous.

Municipales en Isère : où devra-t-on voter au second tour ?

Le second tour des municipales se déroulera le 28 juin en Isère, plus de trois mois après le premier tour du 15 mars, dans un contexte de crise sanitaire du coronavirus. Le taux de participation du scrutin au printemps s'élevait à 43,13% en Isère. Dans le département, les électeurs sont appelés à voter dans 71 communes sur 512 (près de 14% des communes) au second tour.

Au premier tour le 15 mars 2020 en Isère

Lors du premier tour des élections municipales en Isère, bon nombre de maires avaient été élus ou réélus : Julien Polat à Voiron (56,7%), Fabien Rajon à La Tour-du-Pin (100%, une liste), Alain Moyne-Bressand à Crémieu (58 %), Christophe Ferrari au Pont-de Claix (62,86%), Michel Serrano au Pont-de-Beauvoisin (57,01%), Christophe Borgue à Pontcharra (60,02 %), Thierry Kovacs à Vienne (52,49 %), Gérard Dézempte à Charvieu-Chavagneux (63,99 %) ou Robert Duranton à Roussillon (59,2%).

À Grenoble, Éric Piolle, le maire sortant était arrivé en tête avec 46,7%, devant Alain Carignon (19,4%), Émilie Chalas (13,8%) et Olivier Noblecourt (13,3%). À Bourgoin-Jallieu, le maire sortant Vincent Chriqui est arrivé en tête avec 34,48%. À Fontaine, Franck Longo (Modem) a recueilli 32,14%. À Échirolles, le maire sortant communiste Renzo Sulli a obtenu 30,37%. À Crolles, Anne-Françoise Hyvrard, ancienne première adjointe, a obtenu 39,79%. À L'Isle-d'Abeau, Cyril Marion a été placé en tête avec 40,37%.

à lire aussi Municipales : le second tour des élections aura lieu le 28 juin

Les 71 communes de l’Isère où se déroulera un second tour

Allevard

Autrans-Méaudre-en-Vercors

Barraux

Bourgoin-Jallieu

Bresson

Chamrousse

Chasse-sur-Rhône

Châtelus

Châtenay

Chichilianne

Choranche

Clelles

Coublevie

Cras

Crolles

Doissin

Dolomieu

Échirolles

Eybens

Fontaine

Grenoble

Gresse-en-Vercors

Izeron

La Buissière

La Chapelle-du-Bard

Le Monestier-du-Percy

Le Péage-de-Roussillon

Les Abrets-en-Dauphiné

Les Avenières-Veyrins-Thuellin

Les Deux-Alpes

L'Isle-d'Abeau

Livet-et-Gavet

Longechenal

Meylan

Mizoën

Moirans

Monestier-d'Ambel

Montcarra

Monteynard

Moras

Optevoz

Primarette

Rives

Saint-Albin-de-Vaulserre

Saint-Chef

Saint-Clair-du-Rhône

Saint-Egrève

Sainte-Marie-d'Alloix

Sainte-Marie-du-Mont

Saint-Honoré

Saint-Jean-de-Bournay

Saint-Marcellin

Saint-Martin-de-Clelles

Saint-Martin-d'Uriage

Saint-Paul-de-Varces

Saint-Quentin-Fallavier

Saint-Sorlin-de-Morestel

Sassenage

Savas-Mépin

Seyssinet-Pariset

Soleymieu

Theys

Tramolé

Tréminis

Tullins

Vénérieu

Vif

Villard-Bonnot

Villard-Reymond

Villefontaine

Vizille

Retrouvez les résultats du premier tour

Pour rappel, dans les communes de plus de 1000 habitants, l'élection est jouée au premier tour quand une liste obtient plus de 50% des suffrages exprimés. Dans les communes de moins de 1000 habitants, il faut de plus que le nombre de votants soit au moins égal au quart des électeurs inscrits.