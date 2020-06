Municipales en Limousin : l'analyse du politologue Pascal Plas

Comment interpréter la large victoire d'Emile-Roger Lombertie, ce 28 juin ? Pour Pascal Plas, politologue à l'Université de Limoges, "c'est à la fois le déclin du socialisme, et le fait que les réformes du premier mandat sont perçues comme devant être continuées".

Son adversaire Thierry Miguel n'a réuni que 41% des suffrages, faute d'union avec d'autres composantes de la gauche. "Il y avait probablement une stratégie à jouer à gauche, surtout avec la vague verte que l'on voit un peu partout", constate Pascal Plas, "la désunion à Limoges est probablement extrêmement coûteuse pour le parti socialiste". Pour lui, c'est "un problème ancien, sauf que là, je crois qu'on est arrivés au bout du processus".

Quel impact pour les prochaines élections ?

Le maire de Limoges peut-il aussi emporter la communauté urbaine ? "Les équilibres lui sont plutôt favorables", juge Pascal Plas, après les changements importants survenus dans la périphérie de la ville, avec l'émergence notamment de listes "divers-centre".

Des changements qui relèvent sinon du dégagisme, de "rififi dans la succession" des maires et de la multiplication des listes. Et cela aura un impact sur les scrutins à venir : régionales, départementales et sénatoriales. Mais pour Pascal Plas, "il y a une prime aux petites communes" dans les sénatoriales, et donc, ces changements dans de grosses communes n'auront peut-être pas tant d'effet. Il note aussi la difficulté d'implantation de LREM.