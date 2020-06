Municipales en Limousin - Participation à Midi : baisse en Haute-Vienne et en Creuse, hausse en Corrèze

Les électeurs de 54 communes de Corrèze et de 32 communes de Haute-Vienne sont appelés aux urnes ce dimanche, pour le Second des Municipales 2020. A Midi, le taux de participation en Corrèze était de 26,89 %, il était de 20, 35% en Creuse et de 20,34% en Haute-Vienne.