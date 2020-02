Municipales en Limousin : top départ pour le dépôt des listes en Préfecture

Cette fois, c'est (vraiment) parti. On entre dans le vif du sujet, puisque les candidats peuvent déposer leurs listes depuis ce jeudi dans les Préfectures et Sous-Préfectures. Et il y a avait du monde dès l'ouverture des guichets, à la Préfecture de Haute-Vienne à Limoges.

Limoges, France

Finies les déclarations d'intention. Cette fois, les candidats et candidates aux élections municipales du mois prochain doivent entrer dans le vif du sujet, en déposant officiellement leurs listes, dans les Préfectures et Sous-Préfectures. Et il y avait déjà du monde dès l'ouverture des guichets, à la Préfecture de Haute-Vienne à Limoges, ce jeudi.

Le Maire sortant de Saint-Jean Ligoure, Didier Marcellaud, qui se représente, est arrivé parmi les premiers, dossier complet sous le bras, car il faut être précis et rigoureux lors du dépôt de la liste. "A la virgule près", témoigne-t-il, "et je viens de m'en apercevoir car il me manque un renseignement pour une de mes colistières". Sa candidature n'est pas pour autant écartée, le rassure Stéphanie Ricoux, qui réceptionne les candidatures, "mais monsieur devra revenir avec le document manquant".

Parcours fléché pour les candidats aux Municipales en Haute-Vienne... © Radio France - Alain Ginestet

Et Stéphanie contrôle tout, dans les moindres détails. "_On vérifie tout ce qui est pièce d'identité, si le document Cerfa (administratif) est rempli correctement_, les attestations d'inscription sur les listes électorales, cela fait beaucoup de pièces à vérifier" convient-elle.

Examen réussi pour Jean-Marie Massy, le Maire de Meilhac, qui se représente également. "On me dit que tout est OK" dit-il avec satisfaction, ce que confirme l'agent qui a réceptionné sa candidature en lui délivrant un récépissé provisoire, "le récépissé définitif arrivera dans les quatre jours".

Direction ensuite la saisie, pour envoyer le tout vers le Ministère de l'Intérieur. A la manoeuvre, Caroline, très concentrée. "On enregistre tous les candidats dans une _application spéciale élections_, on saisit tout sur toutes les listes!". Fastidieux? "Pour l'instant, on commence, donc ça va" dit-elle en souriant.

Et ce sera comme ça jusqu'au 27 février, date limite de dépôt des candidatures, à la Préfectures de Limoges ou dans les Sous-Préfectures de Bellac et de Rochechouart