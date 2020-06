Municipales : en Loire-Atlantique les bureaux de vote sont prêts à accueillir les électeurs

Ce dimanche 28 juin, les électeurs de la Loire-Atlantique vont voter. C'est le second tour des élections municipales. Elles ont été repoussées à cause de la crise sanitaire. Pour éviter les contaminations, des mesures strictes sont mises en place dans les bureaux de vote. Exemple près de Nantes.

Les électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 28 juin. C'est le deuxième tour des élections municipales dans les communes où le scrutin ne s'est pas joué au premier tour. Ce second tour, prévu le 22 mars, a été reporté en raison du coronavirus. Pour éviter toute contamination les règles ont été renforcées par rapport au premier tour.

C'est le cas notamment à Orvault, une commune située au nord de Nantes. "Pour le premier tour, il a fallu improviser avec les moyens du bord pour respecter les normes" explique Jean-François Maisonneuve, directeur général des services à la mairie. Cette fois ce sera différent "les assesseurs auront tous des masques et des visières de protection, il y aura du gel hydroalcoolique pour tous les électeurs."

Un bureau de vote électronique

À Orvault, la particularité c'est que les électeurs votent de manière électronique, il n'y a pas d'urnes et de bulletins de vote." Il y a seulement le contact d'un doigt sur une touche, et comme l'électeur utilise du gel avant et après le vote, c'est moins propice aux contaminations." Le masque est bien sûr obligatoire pour tous ceux qui vont voter. Le bureau est ouvert de 8h00 à 18h00.

Tous les assesseurs auront des visières de protection © Radio France - FH

Les personnes âgées seront prioritaires pour voter © Radio France - FH

Le marquage au sol permet d'orienter les électeurs. Une distance d'un mètre est obligatoire © Radio France - FH