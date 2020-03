Municipales en Lozère : Saint-Chély-d'Apcher et Marvejols

Sur ces terres rudes aux portes de l’Aubrac, Marvejols et Saint-Chély-d'Apcher sont les communes les plus peuplés du département derrière la ville de Mende. Deux villes bordées par l’A 75 et qui ont connu chacune des histoires mouvementées aux municipales. Saint-Chély-d'Apcher d’abord dont l’un des candidats a retiré sa liste après des menaces de mort. Marvejols ensuite, ville la plus endetter de Lozère et qui a vécu un moment dramatique en 2015 avec le suicide du maire sortant tenu responsable de la faillite. 5 ans plus tard la ville est encore marqué par les événements et se relève petit à petit Saïd Makhloufi. Dans les rues du centre-ville, la pluie redouble d’intensité, malgré le mauvais temps Christine arbore un sourire lumineux. Elle a ouvert il y a 6 mois un restaurant spécialisé dans la vente à emporter de pâtes : " _Les choses vont mieux à Marvejols__, les gens ont retrouvé le moral. Des commerces s’ouvrent, il y a moi, la primeur, la librairie. Le centre-ville retrouve des couleurs".À quelques pas de là, Laurent tient un bureau tabac, lui cela fait des années qu’il est là et il a remarqué les changements dans sa commune : "L’état d’esprit a changé, depuis 2 ans, on a le sentiment que les habitants sont moins désespérés"._

À Marvejols, le désespoir est né en 2015. Cette année-là, la ville fait la une de l’actualité. Nous sommes le 1er juin 2015, la petite ville de Marvejols et ses 5 000 habitants sont sous le choc. Jean Roujon, ancien conseiller général, qui avait quitté la mairie en 2014 après dix-neuf ans de mandat, a été retrouvé pendu dans l'ancienne usine de son père. Les habitants sont sous le choc après le suicide de Jean Roujon, l’ex-maire de cette commune de Lozère au bord du défaut de paiement. Accusé d'avoir plongé sa commune dans le rouge, l'ancien maire de Marvejols, dans le Gévaudan, a mis fin à ses jours. Jean Roujon, depuis 19 ans à la tête de Marvejols, n’aurait pas supporté le poids du soupçon. La nouvelle équipe municipale a en effet annoncé quelques jours avant à ses administrés la dette de 13 millions d'euros qui touche la deuxième ville de Lozère. Ce drame humain va laisser des traces, le maire élu Jean François Deloustal démissionne quelques jours après le suicide de Jean Roujon. De nouvelles élections ont lieu, Marcel Merle est élu maire de Marvejols mais la commune est au régime sec, sous tutelle elle coupe les subventions aux associations, réduit les frais d’entretien et ferme la piscine municipale. 5 ans plus tard, les efforts des habitants ont payé souligné Marcel Merle : _"_La dette est passée de 2400 euros à 1900 par habitant. La dette baisse même si elle reste encore très forte pour une commune de 5 000 habitants".

Marvejols va un peu mieux, la dette est toujours là, mais l’état d’esprit à changer et les élections municipales qui se profilent donne à chacun la possibilité d’espérer. L’espoir de retrouver un train de vie digne d’une grande ville de Lozère. Marcel Merle pour des raisons personnelles a décidé de ne pas se représenter. C’est l’un de ses adjoints Marc Moulis-Sudre qui prendra la tête de liste avec comme priorité réduisait la dette. Les finances et la sécurité seront les priorités de mon mandat si je suis élu.

La sécurité Patricia Brémond en parle également. Conseillère départementale, elle brigue elle aussi la mairie de Marvejols : "La sécurité est un enjeu important pour nous, _mais Marvejols n’est pas Chicago__"._La priorité de Patricia Brémond, le développement économique sans oublier la dette. Je m’inscris dans la continuité du maire sortant.

À 30 km de Marvejols, la commune de Saint-Chély-d'Apcher. Dans cette ville de 4 000 habitants la gendarmerie mène depuis plus d’un mois une enquête sur fond d’élection municipale. À Saint-Chély-d'Apcher, deux listes vont s’affronter, deux listes, mais il y aurait dû en avoir trois. Alain cœur a jeté l’éponge au dernier moment. Sapeur-pompier pendant plus de 15 ans, Alain Coeur était l’actuel adjoint aux travaux du maire sortant son quotidien à basculer dès qu’il annonce son intention de briguer la mairie.



J’ai reçu deux balles de 7.67 millimètres dans ma boîte aux lettres. Quelques jours plus tard, j’ai découvert un cercueil avec des menaces de mort.

Alain Coeur faisait partie de la majorité sortante, adjoint aux travaux, il a travaillé pendant 6 ans au côté du maire Pierre Lafont candidat à sa propre réélection et qui vise à 77 ans un quatrième mandat : _"_J’ai un programme sérieux, la motivation et je suis en pleine forme donc c’est naturellement que je suis candidat." Face à Pierre Lafont, Christine Hugon a décidé de monter sa liste. Conseillère départemental, adhérente au républicain, Christine Hugon tente la mairie pour la 1re fois contrairement à son adversaire : "Il a déjà fait 3 mandats et il a 77 ans donc dans 6 ans, il en aura 83. Pierre Lafont doit passer à autre chose."

À 77 ans, Pierre Lafont n’est pas le candidat le plus âgé à se présenter en Lozère. Le plus expérimenté à 88 ans et les particularités de la Lozère sont multiples. À Sauveur-de-Ginestoux par exemple, il n’y a pas de candidats et c’est la seule commune de Lozère dans ce cas de figure. Ah, j’allais oublier la vraie particularité de la Lozère réside dans sa capacité de mobilisation lors d’échéances électorales. Le département affiche à chaque fois la plus forte participation du pays.