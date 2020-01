Municipales en Mayenne : être le seul candidat, un cadeau empoisonné ?

En Mayenne, un vrai problème pour la démocratie se pose dans certaines communes. Celles où il n'y qu'un seul candidat. De moins en moins de gens veulent se présenter aux élections municipales et plus largement s'investir dans la vie des communes. Pourquoi ?

Département Mayenne, France

Et si les élections municipales étaient jouées d'avance dans certaines communes de la Mayenne ? Le scrutin aura lieu le 15 et le 22 mars prochain mais dans certaines villes, il y a seulement un candidat. Dans ces conditions, il est donc très compliqué de faire vivre le débat démocratique. En Mayenne cela concerne même quelques grandes villes, et cela fait forcément réfléchir les élus.

À Saint-Berthevin, l'ancien maire s'active

C'est bien la première fois dans sa vie politique que Yannick Borde se retrouve seul candidat. Sa liste "Des Énergies pour un Territoire" et ses 29 Berthevinois est bouclée depuis plusieurs semaines. Mais en face rien. Par le passé les difficultés à monter une liste étaient plutôt l'apanage des petites communes. Les temps ont bien changé d'après le maire sortant. "Sur des communes plus importantes, quand vous avez des élus qui ont fait le job, et bien c'est sans doute très difficile d'aller chercher 29 personnes. L'obligation de parité complexifie la chose et il y a aussi la peur de l'engagement certainement" développe Yannick Borde.

À Saint-Berthevin, certains s'activent donc pour tenter d'avoir une liste d’opposition. Michel Sorin, ancien maire de la ville (1995-2001), a organisé plusieurs débats pour "réveiller" dit-il les Berthevinois. Avec son association CiViQ, il distribue des tracts dans les boites aux lettres. Sans succès pour l'instant. D'après Michel Sorin les habitants de Saint-Berthevin sont davantage des consommateurs que des citoyens. "Ils attendent qu'on gère à leur place. Ils ne sont pas sensibles à l'idée d'être des citoyens participants à la vie et aux décisions collectives. Cela nous conduit à la démission, on est plus dans une République citoyenne" se désole l'ancien élu.

Quel type de campagne quand on est seul ?

Même problématique à Château-Gontier-sur-Mayenne. Depuis 2001 et sa première élection municipale, Philippe Henry a toujours eu deux listes contre lui. S'il est tout seul cette année, le maire devra battre la campagne différemment. "On essaiera de trouver des nouvelles formes de débat avec la population. Après il y a une question de légitimité. Si c'est pour entendre dans les six ans à venir "oh ba ça a pas été très dur pour vous d'être élu, vous n’êtes pas légitime car il n'y avait personne en face de vous..." on préfère avoir tout de suite une liste qui se présente pour au moins confronter les points de vues" explique Philippe Henry.

Un boulevard pour les candidats ?

Le risque, pour les candidats c'est que sans opposition, les problèmes peuvent arriver au sein même d'une majorité avec un risque d'implosion. Pour Patrick Peniguel, la seule tête de liste à Changé au nord de Laval, ce n'est pas forcément plus facile de se faire élire. "Il faut quand même créer un programme, présenter un projet et avoir du dynamisme" explique celui qui mène la liste "Ensemble pour l'avenir de Changé". Ces candidats ne crient donc pas victoire. La clôture des dépôts de candidatures en Mayenne c'est le jeudi 27 février.