Municipales en Moselle : le taux de participation atteint 18% à midi, comme au 1er tour

Participation stable ce dimanche pour le second tour de l'élection municipale. A 12h, 18,13% des électeurs mosellans se sont rendus dans les urnes. Une valeur égale à celle constatée le 15 mars dernier pour le 1er tour.

Le premier indicateur sur l'abstention en Moselle est tombé ce dimanche. Il s'agit de l'un des enjeux clefs après un premier tour boudé par les électeurs en mars dernier, notamment à cause de l'épidémie de Covid-19 qui a refroidi les citoyens. A midi ce dimanche, la participation en Moselle est de 18,13%, soit un chiffre égal à celui du 1er tour au même moment. A l'époque, 18,63% des votants avaient déjà glissé un bulletin dans l'urne. Si l'après-midi suit exactement la même dynamique, l'abstention finale pourrait de nouveau atteindre des sommets. Comme au 1er tour où 57,72% des inscrits ne s'étaient pas déplacés.

Cette tendance confirme la volonté des Mosellans de ne pas s'exposer dans les bureaux de vote. Il y a 6 ans, 27,48% des votants avaient déjà exprimé leur voix à midi. Le scrutin se terminera à 18h dans la quasi-totalité des 88 communes du département encore concernées par le second tour. Sauf à Marly et à Metz, qui lanceront les dépouillements respectivement à 19 et 20h.

