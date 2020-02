Municipales en Moselle : Marine Le Pen à Metz pour soutenir les candidats RN

Metz, France

Marine Le Pen s'est rendue à Metz, vendredi 7 février, pour soutenir les têtes de listes du Rassemblement National en Moselle aux prochaines municipales. Après un tour au marché du quartier Sainte-Thérèse en compagnie de la candidate RN à la mairie de Metz, Françoise Grolet, Marine Le Pen a tenu une conférence de presse.

Baisse de l'insécurité et maîtrise des impôts

La présidente du Rassemblement National a détaillé les objectifs du parti dans le département, "c'est évidemment de conserver nos villes, je suis assez optimiste compte tenu des très bons résultats des maires RN. Deuxièmement, il faut gagner des villes nouvelles et enfin c'est de faire élire, quand on n'aura pas de maire, des conseillers municipaux qui seront les maires dans 6 ans. Tous nous maires ont été des conseillers municipaux d'opposition avant de gagner leurs villes." Marine Le Pen a aussi détaillé les grands axes de cette campagne, "la lutte contre l'insécurité et la maîtrise et même la baisse des impôts, quand cela est possible".

Pas de liste à Boulay

Le Rassemblement National présentera 9 listes dans le département, à Metz, Montigny-les-Metz, Hayange, Sarrebourg, Sarreguemines, Forbach, Stiring-Wendel, Thionville et Nilvange. Il n'y aura en revanche pas de liste à Boulay, "c'est une ville où l'on fait de très bons résultats , mais nous n'avons pas une équipe complète et assez solide pour présenter des listes dans toutes les villes de Moselle. Nous allons améliorer notre implantation à chaque élection et je suis persuadé que nous serons présents pour les élections départementales", a expliqué Kévin Pfeffer, délégué départemental du RN en Moselle.

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochain.