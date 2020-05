Après la période de confinement due à la crise du coronavirus, le second tour des élections municipales aura lieu le 28 juin, plus de trois mois après le premier tour du 15 mars. Il se déroulera dans 40 communes de Savoie et 33 communes de Haute-Savoie. Découvrez-en la liste ci-dessous.

Municipales en Savoie et Haute-Savoie : où devra-t-on voter au second tour ?

Le second tour des municipales se déroulera le 28 juin en Savoie et Haute-Savoie, plus de trois mois après le premier tour du 15 mars, dans un contexte de crise sanitaire du coronavirus. Le taux de participation du scrutin au printemps s'élevait à 45,57% pour le département de la Savoie, et à 41,53% pour la Haute-Savoie. En Savoie, les électeurs sont appelés à voter dans 40 communes sur 273 (soit environ 15% des communes) au second tour et dans 33 communes sur 279 en Haute-Savoie (soit environ 12% des communes).

Au premier tour le 15 mars 2020 en Savoie et Haute-Savoie

En Savoie, à Chambéry, Michel Dantin est arrivé en tête (37,39%). À Aix-les-Bains, Renaud Beretti a été réélu au premier tour (54,68%). À Saint-Jean-de-Maurienne, Philippe Rollet a été élu avec 56,46%. À Albertville, Frédéric Burnier-Framboret l'a emporté avec 53,32%. À Bourg-Saint-Maurice, Guillaume Desrues est arrivé à la première place avec un score de 45,85%.

En Haute-Savoie, à Annecy, Jean-Luc Rigaut a été placé en tête (28,40%) talonné par François Astorg (27,87%). À Saint-Gervais, Jean-Marc Peillex a été réélu (77,63%). La maire d'Évian-les-Bains, Josiane Lei, a été réélue (50,64%). À Thonon-les-Bains, Christophe Arminjon est arrivé en tête (35,53%). À Saint Julien-en-Genevois, Véronique Lecauchois a été élue au premier tour (59,87%). À Bonneville, Stéphane Valli a été réélu (77,52%). À Rumilly, Christian Heison a été placé en tête (36,49%). Le maire de Chamonix, Éric Fournier, a été réélu au premier tour avec 50,78% des suffrages exprimés. À Annemasse, Christian Dupessey l'a emporté de justesse (50,02%). À Cluses, Jean-Philippe Mas a été réélu (65,49%).

Les 40 communes de Savoie où se déroulera un second tour

Albiez-le-Jeune

Allondaz (pas de candidat au premier tour)

Avrieux

Barberaz

Bonneval-sur-Arc

Bourg-Saint-Maurice

Chambéry

Chamoux-sur-Gelon

Conjux

Corbel

Courchevel

Crest-Voland

Epierre

Frontenex

La Croix-de-la-Rochette

La Giettaz

La Ravoire

La Thuile

Le Bourget-du-Lac

Le Châtelard

Le Pontet

Le Verneil

Les Chapelles

Les Déserts

Les Mollettes

Montcel

Notre-Dame-du-Cruet

Orelle

Peisey-Nancroix

Pralognan-la-Vanoise

Presle

Pugny-Chatenod

Rochefort

Saint-Jean-de-la-Porte

Saint-Léger

Saint-Nicolas-la-Chapelle

Saint-Pierre-de-Curtille (pas de candidat au premier tour)

Saint-Pierre-d'Entremont

Tignes

Valloire

Les 33 communes de Haute-Savoie où se déroulera un second tour

Annecy

Collonges-sous-Salève

Contamine-Sarzin

Cruseilles

Douvaine

Étrembières

Faverges-Seythenex

Giez

La Chapelle-Saint-Maurice

La Côte-d'Arbroz

La Forclaz

La Roche-sur-Foron

Les Contamines-Montjoie

Les Houches

Lullin

Meillerie

Menthonnex-sous-Clermont

Mieussy

Nonglard

Novel

Passy

Reignier-Ésery

Rumilly

Saint-Jean-de-Tholome

Saint-Sylvestre (pas de candidat au premier tour)

Sallanches

Sciez

Serraval (pas de candidat au premier tour)

Thônes

Thonon-les-Bains

Thyez

Vinzier

Pour rappel, dans les communes de plus de 1000 habitants, l'élection est jouée au premier tour quand une liste obtient plus de 50% des suffrages exprimés. Dans les communes de moins de 1000 habitants, il faut de plus que le nombre de votants soit au moins égal au quart des électeurs inscrits.