Municipales et coronavirus : "il n'y a plus de campagne possible d'ici dimanche" pour le maire de Bordeaux

"Il n'y a plus de campagne électorale possible d'ici dimanche". Les mots de Nicolas Florian, le maire sortant de Bordeaux, arrivé en tête du premier tour des élections municipales ce dimanche. Un premier tour de scrutin fortement impacté par le coronavirus. Pour le successeur d'Alain Juppé, la campagne passe désormais au second plan : "quels que soient les projets, les programmes, que nous portions les uns et les autres, c'est hors jeu tout ça. La question c'est de savoir comment on s'organise pour préserver la santé de nos concitoyens".

Il faut qu'on se ressaisisse, le risque est majeur - Nicolas Florian, maire de Bordeaux

Nicolas Florian redéfinit ses priorités : "ré-orienter totalement l'argent public pour nos priorités de service public, de soutien aux plus fragiles". Deux urgences selon le maire de Bordeaux : résister en terme de santé et amortir le choc en terme d'emplois. Un maire qui déplore l'affluence en ce dimanche ensoleillé, sur les quais de Bordeaux. "Il faut affirmer haut et fort qu'il y a un vrai risque, j'en appelle à la responsabilité de nos concitoyens, il y a un peu de négligence".

Une équipe élargie au conseil municipal ?

Nicolas Florian veut gérer la crise avec l'ensemble des forces politiques bordelaises. "Je vais proposer aux présidents des groupes politiques du conseil municipal qu'on mette en place une équipe élargie, explique-t-il, qu'on travaille ensemble, qu'on se serre les coudes et qu'on fasse passer le même message", "dans les jours qui viennent si le second tour n'est pas maintenu, dans les heures qui viennent s'il l'est".