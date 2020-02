Municipales : êtes-vous bien inscrit sur les listes électorales ?

Côte-d'Or, France

Après un déménagement ou pour un premier vote, il est parfois bon de vérifier si notre inscription sur les listes électorales a bien été prise en compte et au bon endroit. Surtout que vous avez encore quelques jours pour y penser. Le délai pour s'inscrire a été rallongé : la date butoir n'est plus le 31 décembre mais le 7 février 2020.

Des inscriptions ouvertes jusqu'au 7 février

C'est donc la dernière semaine pour vous inscrire. Vous pouvez le faire en mairie mais aussi en ligne. Un autre site, mis en place par l'Etat, permet lui de vérifier son inscription et le lieu de celle-ci : demarches.interieur.gouv, à l'onglet "vérifier sa situation électorale". Une opération qui ne prend quelques minutes. Il suffit de remplir les cases avec son nom, son prénom, sa date de naissance et la ville dans laquelle on pense être inscrit et le résultat apparaît immédiatement.

Christophe Marot, secrétaire général de la préfecture de Côte-d'Or, détaille ces étapes :

Dernier rappel : les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochain.