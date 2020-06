Municipales : face au coronavirus, les candidats à la mairie de Bernay réinventent la campagne du second tour

C'est une campagne inédite que vont mener les différents candidats aux municipales. Ce second tour, initialement prévu en mars, mais décalé au 28 juin en raison de la crise sanitaire, prend en effet une allure particulière en cette période de déconfinement. Les candidats doivent se réinventer et modifier leurs habitudes pour pouvoir exposer leurs idées. C'est le cas par exemple à Bernay, commune de l'Eure.

Rester en contact mais différemment

"Nous savons que de nombreuses personnes, des personnes âgées principalement mais aussi des jeunes, sont stressées par cette épidémie. Faire du porte-à-porte serait franchement déplacé. Il faut que nous réinventions notre façon de faire campagne", estime Marie-Lyne Vagner, candidate sans-étiquette à la mairie. Sa liste "Bernay Solutions d’avenir" est arrivée en tête lors du premier tour en mars et avec son équipe de campagne elle a décidé de privilégier les réseaux sociaux pour ce second tour. "On va aussi distribuer dans les boites aux lettres des fascicules de quatre pages. Nous voulons prendre contact avec les habitants sans les approcher".

Les nouvelles technologies auront également plus de place dans la campagne de Ulrich Schlumberger, la tête de liste "Unis pour Bernay", sans étiquette. "Nous avons déjà envisagé d'utiliser Facebook Live pour répondre aux questions. Mais nous allons aussi distribuer des tracts et écrire aux habitants. Nous utiliserons aussi le téléphone pour ceux dont nous avons le sentiment qu'ils seraient plus rassurés de dématérialiser le contact", indique-t-il .

Ne pas renoncer au terrain

Si les poignées de main et les discussions statiques ont disparu, Ulrich Schlumberger se déplacera toujours sur les marchés même si les comportements ont changé. "C'est une situation très particulière. Il y a une frustration. Quand nous sommes sur le marché, les gens vous parlent et nous sommes obligés de leur dire que nous ne pouvons pas rester immobiles. Puis, dès que je me retrouve à proximité de quelqu'un, je sors mon masque or les visages s'expriment davantage quand ils ne sont pas masqués".

Pour Pascal Didtsch, candidat divers gauche à Bernay depuis des années (liste "Bien vivre à Bernay"), cette campagne sera forcément différente : "Nous ne savons pas si nous pouvons faire des réunions publiques. De plus, les événements sportifs, culturels, associatifs, festifs, nombreux à cette période de l'année et auxquels nous participons, sont annulés. C'est une absence importante".

Il n'exclut pas les moyens de communication virtuels, mais pas question en revanche de se passer du terrain. "Nous allons faire campagne à pied ou à vélo et nous essayons de voir un maximum de gens en respectant les distances. Nous allons sur le marché mais pas seulement. Nous privilégions toujours l'oralité pour remobiliser l'opinion publique". Remobiliser dans un temps relativement court puisque le second tour aura lieu le 28 juin.