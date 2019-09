Municipales : finalement, Béatrice Pavy-Morançais ne se représente pas à Montval-sur-Loir

Château-du-Loir, France

Béatrice Pavy-Morançais n'est plus candidate à sa succession à la tête de la commune nouvelle de Montval-sur-Loir (Sud Sarthe). Elle explique les raisons de son choix.

Pourquoi jetez-vous l'éponge ?

"J'ai des divergences assez profondes avec deux adjoints depuis le début de l'année. Une entreprise de démolition s'est engagée à mon encontre par manque de reconnaissance, par manque de moments de convivialité, alors que nous avons tenu nos promesses de campagne".

"Le climat est devenu délétère"

"J'ai donc mené une réflexion profonde et très personnelle sur mon engagement en politique depuis 1983. Je me suis demandée ce que j'avais envie d'être et envie de faire. La conclusion de cette réflexion a été que j'avais envie de développer un autre projet personnel et professionnel. J'ai donc souhaité mettre fin à mon engagement à la tête d'une commune".

Comment envisagez-vous les mois qui viennent ?

"Je souhaite que le climat, devenu délétère s'apaise. Que nous puissions travailler dans la sérénité. La confrontation non pas d'idées mais de méthode n'a plus lieu d'être, du fait de ma décision de ne pas me représenter. Je veux que ça se passe le mieux possible jusqu'à la fin du mandat, en mars 2020".

Resterez-vous conseillère départementale?

"Oui, jusqu'à la fin de mon mandat, en 2021. Pour la suite, je n'ai pas encore pris de décision J'avais indiqué que je renoncerais à ce mandat pour me consacrer pleinement à Montval-sur-Loir. Je ferai part l'année prochaine, après les élections municipales, de mon choix".

Les menaces que vous avez subies, tout comme Régis Valienne, ont-elles pesé sur votre décision?

"Non, absolument pas. Bien sûr, j'ai été peinée par ces propos (qui sont allés jusqu'à des menaces de mort, ndlr). A ce sujet, je suis convaincue que si les élus faisaient attention à ce qu'ils disent et à la manière dont ils s'expriment, il y aurait moins de violence".

Quel est votre nouveau projet professionnel ?

"Je suis en train d'y travailler, avec d'autres personnes. J'en parlerai une fois que les élections municipales seront passées, en mars".