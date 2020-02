Municipales : focus sur Régny, le petit village qui veut rejoindre Roannais agglomération

Le maire sortant de Régny, Jean-François Dauvergne et près de la mairie, la fresque (réalisée par les Stéphanois de Haut Les Murs) rappelant la production du tissus éponge Jalla et des crayons Conté.

Focus sur un petit village du Roannais : Régny connu pour avoir fabriqué les crayons de couleur Conté et le tissu éponge Jalla. Une seule liste sera proposée aux électeurs de cette commune pour les municipales en mars, emmenée par le maire sortant, dont le programme pourrait presque tenir en une seule ligne :

Tout ce que veut Jean-Fançois Dauvergne, et c'est même pour ça qu'il brigue un troisième mandat, c'est rejoindre Roannais agglomération, comme le préfet de la Loire l'a d'ailleurs un moment proposé.

À Roannais Agglo, ils savent faire

À ses yeux le village y trouverait une dynamique territoriale plus favorable. Et son 1er exemple justement, c'est l'ancienne usine textile Jalla quasiment abandonné depuis fin 2016 mais toujours propriété du groupe Descamps. Régny se retrouve avec plus de six hectares fantômes. "C'est la plus grosse friche industrielle de la Loire. Il faut la récupérer, l'acquérir contre un euro symbolique ou pour pas très cher (...), dépolluer, démolir ce qui doit l'être et reconvertir ce site. À Roannais Agglo, ils savent faire, traiter les friches industrielles", explique-t-il, insistant sur le fait que toute l'infrastructure réseau est déjà là.

Et Jean-François Dauvergne de citer d'autres exemples : les logements laissés vacants par les ouvriers et qui se délabrent alors que le grand Roanne a développé toute une politique de rénovation et de lutte contre l'habitat insalubre ou la gare SNCF située sur une ligne ferroviaire reliant Roanne à Lyon avec encore de nombreux arrêts chaque jour.

Par la route, c'est aussi rapide d'aller à place des Promenades Populle. "On y va pour les papiers, pour les commissions. Encore plus avec la voie expresse", commente Pascale quis e sent complètement roannaise. Et la gérante du PMU de Régny de citer naturellement le site Jalla : "Quand on passe devant cette usine fermée, ça donne le bourdon. [Du côté de Roanne], on débloquerait plus d'aides, tout ça. Alors qu'avec Saint-Sym, on laisse comme ça, quoi !".

Saint-Sym, c'est Saint-Symphorien-de-Lay, où se trouve le siège de la communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône à laquelle appartient Régny, la Copler.

Le préfet de la Loire proposait d'étendre Roannais Agglomération à trois communautés de communes dont celle-ci. Lesquelles ont voulu rester "autonomes". La levée de boucliers notamment emmenée par le maire de Neulise début 2016 avait donné lieu à différentes actions notamment au rond-point de Balbigny, provoquant d'importants ralentissements. Plusieurs élus avaient avancé un contre-projet, qui n'a pas abouti.

Quatre ans plus tard, le maire sortant de Régny espère que ces municipales vont faire bouger les lignes au sein de la Copler avec l'élection de candidats qui voudraient aussi rejoindre Roannais Agglo. Sinon tant pis, la commune ira frapper à la porte du grand Roanne tout seul.