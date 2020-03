Municipales Fougères : quatre candidats face au maire sortant Louis Feuvrier

Fougères, troisième ville du département d'Ille et Vilaine avec ses 20.400 habitants, son château et ses 115 000 visiteurs, son taux de chômage à moins de 6% Fougères, et son maire sortant Louis Feuvrier qui brigue un troisième mandat. A 71 ans, avec une liste composée de marcheurs de socialistes et de sans étiquette, Louis Feuvrier n'est pas lassé du mandat de maire "j'ai toujours envie, j'aime Fougères et je veux défendre le bon bilan que nous avons après ses six dernières années de mandat". Le maire sortant égrène ainsi quelques chiffres "une réduction de 30% du nombre de cellules commerciales vacantes en centre ville, des entreprises qui recrutent, des promoteurs qui investissent et un chiffre record de 115.000 visiteurs pour le château". Louis feuvrier assure que fougères a trouvé une dynamique qu'il veut encore accentuer.

Louis Feuvrier, maire sortant de Fougères © Radio France - Céline Guétaz

"Redonner à Fougères la place qu'elle mérite" - Antoine Madec

Face au maire sortant Louis Feuvrier, il y a trois autres candidats, qui veulent tous redorer l'image de la ville, lui donner "la dimension qu'elle mérite" affirme par exemple Antoine Madec, en course avec la liste, "Fougères avec vous", sur laquelle figure notamment l'élue sortante de l'opposition Isabelle Biard (LR). "Nous avons un patrimoine bâti et un patrimoine immatériel qui est sous-exploité, notre centre historique doit être mis en valeur" estime Antoine Madec. A 41 ans, cet enseignant au conservatoire de Cesson-Sevigné près de Rennes et entrepreneur dans le secteur du tourisme se lance pour la première fois dans une campagne électorale. Il ambitionne de développer le tourisme, mais aussi le commerce en ville. Avec ses co-listiers, il défend également le retour du train à Fougères, et une ville davantage végétalisée.

Antoine Madec, tête de liste "Fougères avec vous" © Radio France - Céline Guétaz

"Nous aurons plus d'élus, c'est certain" assure la candidate du Rassemblement National

Virginie d'Orsanne, conseillère municipale sortante RN est tête de liste pour ce scrutin de mars 2020. Gilles Pennelle, le patron du RN en Bretagne, qui siégeait avec elle à Fougères, ne se représente pas. "Nous aurons plus de deux élus cette fois, c'est certain. Les Fougerais veulent du changement, et nous avons prouvé lors du mandat précédent que nous étions la seule force d'opposition". La liste RN fait campagne sur le thème de la sécurité notamment "nous voulons passer de deux à dix, puis vingt policiers municipaux. Nous souhaitons aussi lutter encore contre l'immigration à Fougères".

Virginie d'Orsanne, tête de liste Rassemblement National à Fougères © Radio France - Céline Guétaz

"Nous voulons impliquer davantage les fougerais" Hélène Mocquard, porte-parole du collectif 20.000 maires à Fougères

Le collectif 20.000 maires à Fougères présente également une liste avec l'ambition de "redonner le pouvoir d'agir" aux habitants. Cette liste de gauche, écologiste, solidaire, citoyenne et participative souhaite créer, en plus du conseil municipal une assemblée citoyenne composée d'habitants volontaires, et d'habitants tirés au sort. "Cette assemblée disposera d'un budget participatif précise Hélène Mocquard, l'une des six porte-paroles du collectif.

Les membres de la la liste 20.000 maires pour Fougères - Catherine Duverger

Lutte ouvrière avec Ludovic Hubert

Le parti Lutte ouvrière présente également une liste à Fougères, menée par Ludovic Hubert. L'objectif est avant tout "de défendre les travailleurs" explique le candidat qui précise que son parti présente des listes dans 250 villes avec en France, "avec le même programme".