Municipales : France bleu Béarn était à Ibos

Tarbes, France

La première chose que l'on voit d'Ibos, quand on arrive de Pau par l'autoroute, c'est la fameuse collégiale signalée par un panneau, avec son clocher donjon du 11ème siècle. Ibos c'est aussi la grande zone commerciale de Tarbes, le "Méridien" avec la locomotive de l'hypermarché Leclerc, mais aussi la salle de spectacle le Parvis, le cinéma. Le Méridien pour rappeler que le méridien de Greenwich passe par la commune.

On en oublierait presque que Ibos est une vraie commune, avec 2955 habitants. Par le passé, elle était une ville maîtresse de Bigorre avec de nombreuses foires et marchés. La tradition commerciale a donc perduré, il y aussi des entreprises comme Varel qui fabrique des têtes de forages, ou les salaisons pyrénéennes. Une nouvelle zone d’intérêt régional a été créée par l'agglomération, entre le péage de l'autoroute et Bastillac. Le maire Denis Fégnée, est le suppléant de la sénatrice socialiste Viviane Artigalas, il se représente et pour l'instant il n'y a aucune autre liste.

Nous nous sommes installés au bar, salon de thé, "Les Platanes", racheté par la commune, rénové avec des aides de l'Etat, de l'agglomération, et du département. Un symbole de renouveau pour Ibos. Aux commandes de l'établissement, Franck, qui a officié par le passé au restaurant de la base de loisirs de Baudreix, en plaine de Nay.

Franck, patron et cuisinier du bar restaurant "Les Platanes" à Ibos Copier