Initialement prévu pour le 22 mars, le second tour des élections municipales a finalement lieu ce dimanche 28 juin. Résultats, réactions, analyses : France Bleu est pleinement mobilisée pour vous faire vivre ce rendez-vous !

Municipales : France Bleu se mobilise pour le second tour, le dimanche 28 juin

Le second tour des élections municipales aura lieu le dimanche 28 juin dans près de 5.000 communes, plus de trois mois après la décision du gouvernement de reporter le scrutin au tout début de la vague de Covid-19 en France. Pour faire faire vivre pleinement ce second tour, France Bleu se mobilise.

Des débats, des interviews et des reportages près de chez vous

Jusqu'au dimanche 28 juin, les 44 stations de France Bleu vous proposent de suivre la campagne d'entre-deux tours. Reportages, débats entre les finalistes, candidat(es) invité(e)s dans vos rendez-vous d'information : votre radio s'intéresse aux enjeux qui tournent autour de votre vie quotidienne.

Sélectionnez ici votre France Bleu et découvrez toute l'actualité des municipales au plus près de chez vous.

Les résultats à partir de 20h, dimanche

Dimanche 28 juin, l'ensemble du réseau France Bleu vous fera vivre la soirée électorale de ce second tour. A l'écoute de votre radio ou sur notre site internet, nous vous transmettrons les premiers résultats à partir de 20h.

Tapez le nom ou le code postal de votre commune pour découvrir qui a remporté le scrutin. Si ces résultats ne sont pas encore disponibles, c'est que le ministère de l'Intérieur ne nous a pas encore transmis de données officielles et définitives.

L'élection, mode d'emploi

Comment se déroule le vote ? A quoi sert un maire ? Pouvez-vous encore faire une procuration ? Toutes les réponses aux questions pratiques que vous vous posez sur ces élections municipales sont rassemblées ici.

