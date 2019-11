Municipales : François Astorg tête de liste de "Réveillons Annecy"

Annecy, France

Les élections municipales approchent et la campagne s'accélère, les annonces de candidature s'enchaînent. Le mouvement "Réveillons Annecy" a annoncé ce samedi le nom de celui qui mènera sa liste en mars prochain. Il s'agit de François Astorg, actuel conseiller municipal écologiste à la mairie. Agé de 58 ans, cet entrepreneur et consultant en management se présentera sans étiquette.

Elu via la méthode "du jugement majoritaire"

Lancé en juin, "Réveillons Annecy" a élu son candidat via "la méthode démocratique du jugement majoritaire". Selon le mouvement , "avec cette méthode d’élection à 1 tour, chacun donne une appréciation individuelle et prédéfinie, à chaque candidat. Ainsi, personne ne connaît la frustration de devoir éliminer une personne qui lui attirait pourtant une satisfaction. Le vote blanc est possible. _Le candidat élu est celui dont la moyenne des bonnes appréciations est la plus haute_. Ce qui permet aussi à l’ensemble du collectif de mesurer l’adhésion que suscitent les candidats."

Le scrutin s’est déroulé cette semaine entre Fabienne Grebert, Benjamin Marias et François Astorg. Sur les 108 personnes inscrites, 82 ont voté. Le programme sera détaillé en janvier.