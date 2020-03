Municipales 2020 : le maire de Brest François Cuillandre en tête

Le maire PS François Cuillandre arrive en tête du premier tour à Brest avec 26,54% des voix. Il est suivi de Bernadette Malgorn ("Brest c'est vous !") avec 18,87% et Ronan Pichon ("Brest Ecologie Solidarités") avec 15,74%. Le candidat LREM Marc Coatanéa se qualifie aussi au 2nd tour avec 12,6%.

Le second tour va se jouer entre quatre listes à Brest ! Le maire François Cuillandre (PS) arrive en tête du premier tour des élections municipales. Avec 26,54% des voix, il devance comme en 2014 la liste menée par Bernadette Malgorn (divers-droite), avec 18,87%. L'écologiste Ronan Pichon obtient 15,74% des voix. Le candidat LREM peut aussi se maintenir au second tour avec 12,60% des voix.

Des discussions entre socialistes et écologistes

"On va sans doute devoir discuter, reconnait Ronan Pichon (EELV)._On a toujours dit que le deuxième tour était celui du rassemblement_. S'il a lieu, il faut que ce soit dans le respect des différentes composantes". "Ce que nous avons proposé tient à cœur de beaucoup de gens, l'urgence de la transition écologique fait qu'on ne peut pas se permettre d'attendre plus longtemps", ajoute le candidat écologiste.

Ronan Pichon pense "parler assez rapidement" avec la liste socialiste menée par François Cuillandre.

La déception pour LREM

Avec 12,6% des voix, le candidat d'En Marche Marc Coatanéa reconnait "une déception mais je garde la fierté d'avoir construit un projet patiemment". Si son score lui permet de se maintenir en théorie, il dit"réfléchir à l'attitude à adopter pour dimanche prochain".

"Je prends un temps de réflexion et de discussion avec mes colistiers, explique Marc Coatanéa. On prendra la décision lundi matin".