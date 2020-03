Municipales : Gérald Darmanin élu maire de Tourcoing au premier tour

Le ministre de l'Action et des Comptes publics a été élu dès le premier tour à Tourcoing (Nord) ce dimanche. Gérald Darmanin a obtenu 60,89% des voix.

Gérald Darmanin retrouve le fauteuil de maire de Tourcoing. Élu en 2014, il avait démissionné trois ans plus tard lors de sa nomination au gouvernement d'Edouard Philippe. Ce dimanche, le ministre de l'Action et des Comptes publics a été élu dès le premier tour à Tourcoing avec 60,89% des voix. Il devance la liste DVG de Franck Talpaert (10,78%) et la liste EEVL de Katy Vuylsteker (9,20%). Le candidat du Rassemblement National Rémy Meurin a obtenu 8,40%.