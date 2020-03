Municipales Haute-Saône : les querelles de campagne à Saulx

Les élections municipales sont parfois, selon les communes, l’occasion de réveiller de vieilles querelles. C’est un grand classique en politique, critiquer ce que fait ou propose l’adversaire.

Illustration dans une petite commune de Haute-Saône de 900 habitants à Saulx.

Saulx est une commune située sur la RN57 entre Luxeuil et Vesoul. Elle a été pendant des décennies traversée par un flux ininterrompu de poids lourds. Après 30 ans de calvaire, en mai 2017, la déviation du village a enfin été mise en service. Durant toutes ces années le village était divisé entre ceux qui réclamaient la déviation et d’autres qui disaient que cela serait la mort du village.

Déviation de Saulx, derrière le cimetière © Radio France - Jean-François Fernandez

Une dissension qui refait surface avec la campagne de deux listes opposées à la mairie de Saulx.

Le maire sortant, sur la liste de son 1er adjoint.

Le maire sortant Christian Bresson, qui ne se représente pas comme tête de liste, est sur la liste de son premier adjoint Benjamin Gonzales. Il souhaite continuer à s'investir pour sa commune mais plus comme maire. Il avait pris cette décision après avoir été agressé par un habitant auprès duquel il intervenait pour lui parler de carcasses de vielles voitures devant son domicile.

Christian Bresson veut être aux cotés de Benjamin Gonzales, 33 ans, 1er adjoint sortant et donc tête de liste. Ensemble ils ont profité de la création de la déviation du village pour redonner vie au centre bourg. Des travaux toujours en cours, Christian Bresson veut poursuivre ce chantier.

Vue du centre bourg en travaux © Radio France - Jean-François Fernandez

Benjamin Gonzales explique qu'un centre bourg attrayant fera venir de nouveau habitants. Plus d’habitants c'est plus de dotations, plus de budget, plus de projets.

Benjamin Gonzales et Christian Bresson devant la mairie de Saulx © Radio France - Jean-François Fernandez

L'association qui a oeuvre pour la déviation a une toute autre vision.

En face, Michel Fauvel n’est pas un inconnu, son nom symbolise le combat pour obtenir une déviation de Saulx. Sollicité par de nombreux habitants, il a décidé de monter une liste pour proposer une alternative. Au passage il veut arrêter 18 ans de mandat du maire sortant.

Michel Fauvel et une partie de son équipe pour du porte à porte © Radio France - Jean-Francois Fernandez

L'ex président de l’association qui s’est battue pour obtenir cette déviation n’a pas vraiment la même vision des aménagements du centre bourg. "Nous n'avons pas besoin d'un Versailles à Saulx" dit-il, expliquant que les travaux du centre bourg ont été réalisés sans concertation et en délaissant d'autres quartiers du village.

Vue du centre bourg en travaux © Radio France - Jean-François Fernandez

Mairie de Saulx © Radio France - Jean-Francois Fernandez