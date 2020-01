Municipales : Hélène Gauthier, tête de la liste Bergerac Simplement

Bergerac, France

"Certains vont dire que je suis novice en politique mais c'est un atout pour se mettre au service de la population." La présentation d'Hélène Gauthier a eu lieu ce samedi 4 janvier au restaurant La Kour à Bergerac. Fin 2018, cette mère de famille de 48 ans décide de s'engager en politique pour la première fois aux côtés de l'équipe de Christophe Fauvel. Et c'est elle qui mènera la liste Bergerac Simplement aux prochaines élections municipales en mars 2020.

En septembre 2019, Christophe Fauvel, le président du BPFC, avait lancé cette liste en précisant qu'il ne serait pas candidat. Il a vite été rejoint par Dominique Rousseau, ex maire PS de Bergerac et ex président de la CAB. "Après plusieurs discussions, ma candidature a fait l'unanimité" a précisé Hélène Gauthier désormais à la tête de cette liste apolitique.

La liste se dessine

Outre les soutiens de Christophe Fauvel et Dominique Rousseau, Hélène Gauthier a présenté plusieurs de ses colistiers : Paul Fauvel, 23 ans, fils de Christophe Fauvel et directeur du BPFC; Mathias Gaillard, 30 ans, ingénieur agronome; Catherine Boursier, 57 ans, bénévole; Marianne Carrière, 40 ans, journaliste scientifique ; Stéphane Cortada, 47 ans, chef d’entreprise.

La liste complète sera présentée mi-février. En attendant, une réunion publique aura lieu mardi 14 janvier à 19 heures, salle de l’Orangerie, où Bergerac Simplement présentera son programme détaillé. Le samedi 18 janvier, ils inaugureront leur permanence de campagne, située au 39 de la Grand-Rue à Bergerac.

Le parcours d'Hélène Gauthier

Née à Brive-La-Gaillarde, Hélène Gauthier est une femme de 48 ans. Elle est cheffe de service à l'UDAF 24 (Union des associations familiales de la Dordogne) et a une formation universitaire juridique. Cette mère de trois enfants vit à Bergerac depuis huit ans. Son père a été maire d'une petite commune de Corrèze pendant plusieurs années. Elle assure qu'"être apolitique" est essentiel pour elle.