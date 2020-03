Municipales Hérault : la préfecture rappelle les bons gestes à adopter

Conformément à la circulaire du ministre de l'intérieur du 9 mars dernier adressée aux maires, des mesures seront mises en place par ces derniers dans les bureaux de vote des 342 communes de l'Hérault afin d'assurer la protection sanitaire dans le contexte du Covid 19.

Les bureaux de vote seront nettoyés avant et après chaque tout de scrutin. Un point de lavage des mains ou a défaut du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l'entrée et à la sortie du bureau de vote si possible en deux points distincts.

Evitez les heures de pointes

Les bureaux de vote seront aménagés de manière à limiter les situations de promiscuité prolongée. Afin d'éviter les files d'attentes. Il est recommandé de privilégier les heures de plus faible affluence : entre 9h et 11h et entre 13h et 16h .

Les personnes de plus de 70 ans pourront bénéficier d'un accès facilité en réduisant notamment leur temps d'attente.

Enfin certaines mairies mettent en place des stylos à usage unique. Les électeurs qui le souhaitent pourront apporter leur propre stylo afin d'émarger à condition que l'encre soit bleue ou noire et indélébile.