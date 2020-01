Municipales dans l’Yonne : Héry, une petite commune qui mise sur le sport pour être attractive

Rendez-vous en mairie. France Bleu Auxerre poursuit sa série sur les communes avant les élections municipales. On s'intéresse aujourd'hui au sport dans les villes de l'Yonne et en particulier à Héry, une petit commune qui investit beaucoup dans la culture et le sport.

Héry, France

France Bleu Auxerre poursuit sa série, Rendez-vous en mairie, sur les communes avant les élections municipales. On s'intéresse aujourd'hui au sport dans les communes de l'Yonne. Quelle place a le sport dans les villes? Quel soutien et quelles retombées? On a choisi de s’intéresser à la commune d'Héry, une petit commune qui investit énormément dans le sport.

Le sport : un vecteur d'attractivité

La commune d'Héry compte 2000 habitants pour une quinzaine de clubs ou d'associations sportives. Cette petite commune mise sur le sport pour faire parler d'elle et c'est une réussite en particulier avec le club de basket de l'AS Héry. La notoriété acquise grâce au sport permet à Héry de rester attractive selon l'adjoint au sport, Bernard Belargent : "quelques fois, on est un peu critiqué, on nous dit les associations ou le sport ne méritent pas autant. Mais on a fait le choix d’investir dans le sport car on arrive par ce biais à garder une certaine population sur le pays. Je pense que la plupart des personnes qui font du sport ici à Héry sont d'Héry, ils habitent la commune, pas tous mais beaucoup donc à partir de là ça nous permet de maintenir cette jeunesse, c'est attractif."

L'adjoint au sport souligne la réussite en particulier du club de basket qui a réussi à atteindre la saison dernière le niveau National avant de redescendre en pré-national. "Les soirs de match, il y a une super ambiance ici, c'est une petite salle mais il y a beaucoup ambiance", affirme Bernard Belargent.

L'exemple d'Auxerre avec l'AJA

Bernard Belargent prend comme exemple ce qu'à réussi à faire la ville d'Auxerre avec l'AJA. "Quand on prononçait le mot Auxerre ailleurs en France, on nous disait 'oui la ville de Guy Roux et on parlait de l'AJA', faire connaitre son village à travers le sport c'est super." Avec ses 34.000 habitants, Auxerre, est aussi connue grâce à son club de football. Durant une vingtaine d’années, le club et la ville ont fait cause commune sous le règne de Guy Roux et de Jean-Pierre Soisson, maire jusqu’en 1998, ce qui a permis à l'AJA d'atteindre la Ligue 1 et acquérir une grande notoriété.

"En Bourgogne maintenant tout le monde sait où se trouve Héry et c'est grâce au basket aussi." - Bernard Belargent, président de l'AS Héry

Le président du club de basket de l'AS Héry, Yves Borsato, le reconnait en National les adversaire ne savaient pas où se trouvait Héry : "c'est un vecteur de communication qui semble primordiale. En Bourgogne maintenant tout le monde sait où se trouve Héry et c'est grâce au basket aussi."

L'AS Héry a réussi à devenir financièrement indépendant

Le club de basket a réussi à devenir indépendamment financièrement de la commune. Sur son budget de 100.000 euros par an, seul 8 % provient de la ville d'Héry, la subvention communale s'élève à 8000 euros. Il est indispensable d'aller chercher d'autres financements selon le président de l'AS Héry : "quand une collectivité nous amène un euros, on essaie d'aller en chercher trois. On organise des événements, des lotos, on travaille beaucoup pour trouver des sponsors, des entreprises pour du mécénat aussi. On ne compte plus seulement sur la commune, les collectivités et le département pour nous aider."

La commune d'Héry distribue près de 60.000 euros de subventions aux associations culturelles et sportives et ça crée des jalousies. Certaines associations estiment que le basket prend trop de la place. Autant de clubs et de sports sur la commune provoque aussi des soucis de planning, une dizaine de sport doivent se partager une seule et unique salle polyvalente.